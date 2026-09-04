Queipo (PP) pide "grandes consensos" para el futuro en el Día de Asturias

El portavoz del PP en la Junta General y presidente del PP, Álvaro Queipo. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario en la Junta General, Álvaro Queipo, ha apelado este viernes a la consecución de "grandes consensos" y ha pedido a los partidos políticos asturianos "altura de miras" y "capacidad para pensar más allá de un mandato o de unas elecciones" para el futuro de Asturias.

Queipo ha pronunciado estas palabras durante su intervención en el pleno institucional con motivo del Día de Asturias, donde ha señalado que hay asuntos "decisivos" para el futuro de Asturias que deberán acordarse entre los distintos partidos a pesar de que existan cuestiones en las que se discrepe.

"Asturias debe volver a ser una tierra dinámica, con capacidad para crecer y para recuperar peso; una tierra que no se conforme con menos de lo que puede llegar a ser", ha dicho, para después enfatizar que, para conseguirlo, las distintas fuerzas tendrán que "trabajar juntas" desde sus diferencias.

Queipo ha puesto de manifiesto la necesidad de "recuperar la ambición" y la confianza en la región y ha advertido de que la marcha de jóvenes es una realidad no resuelta en Asturias, enfatizando que marcharse de Asturias "debería ser una elección, nunca una obligación". Durante su intervención, el dirigente 'popular' ha cuestionado si hoy en día un joven asturiano puede desarrollar su proyecto de vida en el Principado sin sentir que debe emigrar, a lo que ha respondido que "demasiadas veces la respuesta sigue siendo no".

Frente al "declive", el envejecimiento y la pérdida de población, Queipo ha rechazado la resignación y ha hecho un llamamiento a construir oportunidades a través de reformas, inversiones y consensos políticos. "Asturias necesita recuperar esa confianza", ha aseverado Queipo, quien ha subrayado que el futuro de la comunidad "dependerá de lo que seamos capaces de hacer desde el presente". En este sentido, ha abogado por convertir el Principado en una tierra atractiva para el talento y la inversión, dotada de una industria fuerte, un medio rural vivo y servicios públicos eficientes.