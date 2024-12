Queipo (PP), preocupado por la "docilidad inapropiada" de Barbón (PSOE) en la Conferencia de Presidentes

OVIEDO 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha reconocido este sábado que está preocupado por la "docilidad inapropiada" de la que a su juicio hizo gala el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, en la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Santander.

Queipo, a preguntas de los periodistas en el municipio de Castrillón, ha comentado que Barbón acudía a ese encuentro con el aval de un acuerdo sobre financiación suscrito por los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias.

En ese sentido Queipo ha indicado que esperaba que Barbón defendiese los intereses de Asturias y que dejase claro que el Principado no va a aceptar "bajo ningún concepto" un cupo catalán en materia de financiación. "Debería haber quedado muy claro en la reunión y creo que no ha sido así", ha lamentado.

El líder de los 'populares' asturianos ha mostrado su decepción por la comparecencia de Barbón ante la prensa tras la Conferencia de Presidentes, cuando el socialista habló de dos facciones en el PP, una más cordial y otra que ataca a otras comunidades.

"Ha ejercido de comentarista, se ha dedicado a decirnos cómo ha visto el ambiente y cómo ha visto a determinados presidentes en esa reunión", ha criticado.

"No vamos a aceptar un cupo independentista que favorezca a una comunidad autónoma que, por cierto, ha desmadrado su deuda en los últimos años. No lo vamos a aceptar y eso debería haber quedado muy claro en esa reunión y creo que no es así. Por tanto, a mí me preocupa que el presidente del gobierno del Principado de Asturias acude a este tipo de reuniones más con una, parece una intención, de comentar y de observar la situación y no de defender los intereses de Asturias como debería haber ocurrido", ha señalado el presidente del PP asturiano.