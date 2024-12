Queipo (PP) reprocha al Principado que diera cifras "falsas" y no ampliase información para negociar

OVIEDO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias y portavoz en la Junta General, Álvaro Queipo, ha reprochado este viernes al Gobierno del Principado que diera cifras "falsas" en el primer encuentro sobre las cuentas de 2025 y no ampliase información para negociar el proyecto de presupuestos.

Así lo ha señalado a medios de comunición con motivo de un acto organizado por de Nuevas Generaciones (NNGG) para celebrar el 46 aniversario de la Constitución, en respuesta a las críticas del Ejecutivo de Adrián Barbón por la falta de propuestas del PP.

Queipo argumenta que su partido actuó con "lealtad institucional" al acudir al encuentro convocado por el presidente asturiano en el que les dieron "dos folios". "Comprenderá todo el mundo que para evaluar los presupuestos generales del Principado de Asturias, con dos folios parece un poco complicado", dice, para añadir que no se les facilitó más información como habían pedido.

Asimismo, reprocha haber descubierto cuando se presentó el proyecto de presupuestos que las cifras que les habían dado "en esa reunión por escrito" eran "falsas". "Las cifras eran falsas, y por tanto no querían abrirse a negociar ninguna rebaja fiscal, a pesar de que sabían que el presupuesto iba a aumentar, y que la manera que tienen de conseguir los ingresos, que es exprimiendo a los asturianos, no iba a cesar", dice.

"Es muy difícil negociar con quien te está engañando", sostiene, asegurando que desde el PP han intentado "mantener en todo momento la mano tendida y poder llegar a algún tipo de acuerdo". "Nosotros no trabajamos para facilitar un acuerdo para que Barbón viva mejor, nosotros trabajamos para facilitar un acuerdo que permita que Asturias vaya mejor. Y con la información que se nos ha dado, y ahora con los presupuestos que estamos conociendo, Asturias no va a ir a mejor", remarca.

CAUTO SOBRE PRESUNTAS 'MORDIDAS'

Por otra parte, Queipo se ha mostrado "cauto" ante informaciones sobre presuntas "mordidas" en obras adjudicadas en Asturias vinculadas a la 'trama Koldo'. "Yo soy muy cauto a la hora de valorar lo que es hasta el momento una declaración de una persona particular, que además está inmerso en un proceso judicial y estará buscando la manera de defenderse, como es su derecho, y por tanto el máximo respeto al procedimiento y máxima cautela en cuanto a lo que se va desprendiendo de él", ha dicho.

No obstante, ha apuntado que "si se demuestra finalmente que efectivamente ha habido mordidas a través de obras ejecutadas en Asturias, aquí hay gente que tiene que dar muchas explicaciones".

"Algo tendrá que saber el Gobierno del Principado de Asturias, porque en todo momento ha estado en contacto con el Ministerio en cada una de esas adjudicaciones, licitaciones y ejecuciones, y por tanto tendrán que saber y si no deberían estar informándose ya", añade.

PROCESOS INTERNOS

Además, Queipo ha defendido que él se presentó a la presidencia de su formación "como un afiliado más del PP" y con "total transparencia". "Lo hice buscando los apoyos de todos los militantes, y al final conseguí el 95% de los apoyos en un Congreso en el que además hubo otro candidato. Por tanto, nadie puede dudar de cuál era la limpieza y la transparencia del Congreso del Partido Popular de Asturias, que hace poco que se cumplió un año de él", argumenta.

En ese sentido, admite desconocer el proceso en la FSA-PSOE pero dice que le "sorprende" que "todavía no habían deshecho las maletas" del congreso federal del PSOE en Sevilla, y en Asturias "ya se había convocado un congreso" y "se acababa el plazo para presentar otras candidaturas". "Desde luego en el Partido Popular los plazos son mucho más extensos", apuntilla.

"El PP trabaja de forma democrática, limpia y transparente, y lo hacemos además por respeto con nuestros afiliados, pero, desconociendo al detalle los estatutos del PSOE, me sorprende mucho cómo en una designación exprés Adrián Barbón ha conseguido volver a ser secretario general del partido. Me imagino que no le interesaba que hubiera mucho debate", dice.

ESPAÑA DE LAS AUTONOMÍAS

Finalmente, el presidente del PP asturiano entiende que la defensa del federalismo que hace Adrián Barbón "choca frontalmente" con las palabras del presidente de la Junta General, Juan Cofiño, con motivo del acto institucional por la conmemoración de la Constitución Española.

"Creo que si hay algo que destaco del discurso de Juan Cofiño, presidente de la Junta General, de ayer, es que habló en nombre de la gran mayoría. Y además lo hizo defendiendo, entre otras cosas, la España de las autonomías, que es justo lo que defendemos desde el Partido Popular. Nosotros creemos que el Estado autonómico es un éxito, que ha permitido el despegue económico y social de España se mire como se mire y, por tanto, venir con fórmulas alternativas para arreglar algo que no necesita ser arreglado, que es la España de las autonomías, creo que sobra", ha resaltado.

Queipo incide en que Cofiño "habló del sistema de las autonomías como un éxito colectivo". "Yo, desde luego, me quedo con ese mensaje", ha insistido, mencionando también lo relativo a "la moderación de los gobiernos". "Creo que ahí Juan Cofiño también ha acertado", ha añadido, para apuntar que "en el caso del gobierno de la nación, es evidente que los socios que se están escogiendo son aquellos, justamente, que a España le van mal".