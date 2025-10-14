Queipo (PP) se reúne con el comisario europeo de Agricultura y pide al Gobierno que "frene" el recorte de fondos PAC

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, acompañado por el diputado Luis Venta, y la eurodiputada Susana Solís, junto al comisario de Agricultura de la UE Christophe Hansen - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se ha reunido este martes en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, a quien ha transmitido la "preocupación" por la reforma de la Política Agraria Común por "ser perjudicial para el campo asturiano". Allí, Queipo ha resaltado que el Gobierno de España "puede frenar el recorte de fondos".

Queipo, acompañado por el diputado Luis Venta, y la eurodiputada Susana Solís, ha transmitido al comisario que con el recorte previsto de la PAC quedarían sin respaldo "importante programas para Asturias", como las ayudas a la modernización, a las zonas de montaña, razas autóctonas, incorporación de jóvenes o mejoras agroambientales.

En su segunda jornada de reuniones en Bruselas, Álvaro Queipo ha explicado que "se está a punto de conseguir" que el Parlamento Europeo apruebe, a iniciativa del PP, una simplificación de la PAC para 2026, "que en Asturias repercutiría directamente en los pastos permanentes y, por tanto, se verían beneficiados casi la totalidad de los ganaderos que reciben la PAC en nuestra comunidad autónoma".

"Todo depende de que el Partido Socialista no se oponga a que se tramite de urgencia para que en 2026 esta simplificación sea una realidad, y, por tanto, le pido a Adrián Barbón que, si no lo ha hecho ya, que estoy seguro que no lo ha hecho, se ponga en contacto con su grupo parlamentario socialista en el Parlamento Europeo para que no voten en contra del trámite de urgencia", ha dicho.

Álvaro Queipo también trasladó al comisario europeo de Agricultura el grave problema con la fauna salvaje y los daños sobre la ganadería asturiana, destacando que son más de 20.000 animales los que han muerto por los ataques del lobo en los últimos seis años.