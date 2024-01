Queipo (PP) tiende la mano al PSOE para pactar una reforma de la Ley de Uso del Asturiano

OVIEDO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Álvaro Queipo, ha tendido la mano al PSOE para que, ante la intención del Principado de modificar la Ley de Uso del Asturiano de 1998, se busque el consenso con los 'populares'.

En ese sentido, ha indicado que el PP no va a renunciar a su "responsabilidad" de "aportar para mejorar y tender puentes para unir", por lo que ha afirmado que "tiende la mano para que cualquier avance, cualquier modificación en política lingüística, se haga siempre pensando en que el asturiano y el eonaviego son un patrimonio de todos".

Así lo ha indicado en una rueda de prensa con el presidente de la Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño, después de la primera visita de un presidente del PP a la sede de esta institución. En ese sentido, preguntado por declaraciones anteriores de miembros del PP asturiano sobre la 'artificialidad' de la normativa del asturiano, Queipo ha indicado que "hay debates que creo que están superados".

Así, ha afirmado que el PP no puede "representar a los asturianos dejando al margen a una institución como la Academia de la Llingua", a la que ha reconocido su trabajo a lo largo de las últimas décadas y su "voluntad de mantener todo aquello que tiene que ver con la política lingüística dentro del espacio de los amplios consensos".

Queipo ha señalado que el PP reconoce al asturiano y al gallego-asturiano como "un patrimonio inmaterial de altísimo valor de todos los asturianos, sin excepción", por lo que desde la formación "no es planteable, bajo ningún concepto, ninguna política lingüística que se haga a través de la construcción de muros de separación" y que suponga usar las lenguas propias como "arma arrojadiza" o para hacer "política de corto alcance y de regateo sencillo".

Por eso, ante la intención del Ejecutivo de Adrián Barbón de modificar la Ley de Uso del Asturiano, Queipo ha indicado que la aprobación de una nueva legislación lingüística ha de hacerse "siempre de la mano del PP, al menos de la mano del PP".

"No puedo imaginarme un escenario en el que el Gobierno busque el apoyo circunstancial y puntual para conseguir la mayoría justa y necesaria sin que estas cuestiones de política lingüística reciban un amplio consenso. Por tanto, es nuestra obligación como representantes de los asturianos trabajar por Asturias y por los asturianos", ha señalado.

Del mismo modo, ha afirmado que la actual Ley de Uso sigue sin desarrollarse reglamentariamente "y tiene mucho margen de maniobra", pero "ningún gobierno se ha ocupado de hacerlo". "Me sorprende que ahora hable de derogar una ley que está por desarrollar para traer otra cuyo contenido no conocemos", ha indicado.

NO A LA OFICIALIDAD

En ese sentido, aunque Queipo se ha abierto a pactar con el PSOE una nueva Ley de Uso, ha destacado que los 'populares' se mantienen en lo que recoge esta norma y que "cualquier asturiano que quiera hacer uso de su lengua lo pueda hacer con total libertad".

Preguntado sobre la 'oficialidad amable' propuesta por el PSOE, Queipo ha destacado que "la oficialidad es o no es" y ha criticado el debate abierto la pasada legislatura para la reforma del Estatuto. "Un político no debe hacer nunca es iniciar un falso proceso hacia una oficialidad adjetivada de forma extraparlamentaria", ha indicado, para calificar lo que pasó de "insulto a Asturias" y "engaño a los votantes".

"No ha nacido aún el ser humano que me explique qué es una oficialidad amable, pero sí sé lo que es la oficialidad. Por tanto, la oficialidad es o no es. Y nosotros, desde luego, en este momento, le puedo asegurar que no concebimos la oficialidad", ha insistido.

En ese sentido, ha indicado que el actual marco normativo, "si fuese convenientemente desarrollado", permitiría fomentar el uso y potenciar la conservación del asturiano ya que "la oficialidad lleva consigo determinados aspectos que para nosotros son inasumibles", como la "obligatoriedad" en el aprendizaje de la lengua asturiana.

Con todo, el presidente de la Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño, ha destacado que la oficialidad es una cuestión "irrenunciable" para la institución y que, además, está recogida en el marco de la Constitución española.

Así, aunque ha reconocido ese "punto de discrepancia" con el PP, Riaño ha asegurado que se trata de algo "coyuntural o momentáneo" y que, llegado el momento, el PSOE y el PP llegarán a un "gran consenso" que conduzca a "la oficialidad que Asturias necesita".

Queipo, aunque ha insistido en la postura contrario de los 'populares' a este marco legal, ha afirmado que lo hacía "con toda la cordialidad, con toda la confianza, junto a una persona a la que aprecio y que sé que está deseoso de que mi postura vaya cambiando con el tiempo". "En su mano está convencernos", ha sentenciado.

VISITA "HISTÓRICA"

Queipo ha visitado la ALLA acompañado de los diputados José Luis Costillas y Beatriz Polledo, en un encuentro "histórico" que para Riaño supone un "punto de inflexión" en las relaciones entre el PP y la institución al ser la primera vez que un presidente 'popular' visita la sede de la Academia.

Durante la reunión, la Academia presentó al PP sus propuestas para el futuro Plan de Normalización que el Principado ha anunciado que quiere sacar adelante esta legislatura. Además, han llegado a varios puntos de acuerdos sobre la política lingüística.

Entre ellos, dejar a la lengua asturiana al margen de ideologías o opciones políticas al ser "un bien que contribuye a la vertebración de la sociedad asturiana" y que la política lingüística --que para modificarse, adaptarse o mejorarse debe hacerse con el máximo consenso parlamentario posible, recoge el texto-- esté basada en la libertad personal pero "sin restricción para el uso de las lenguas propias".