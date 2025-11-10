Queipo presenta "la mayor rebaja fiscal de la historia de Asturias" y critica la subida de impuestos de Barbón

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, durante su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico del partido este lunes. - CAPTURA PP ASTURIAS

El presidente del PP de Asturias acusa al presidente del Principado de "proteger a su partido y a sí mismo a costa de los asturianos", en referencia al 'caso Koldo' OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha presentado este lunes "la mayor rebaja fiscal de la historia de la comunidad autónoma" durante su intervención en el comité ejecutivo autonómico del partido, en la que también criticó los próximos presupuestos del Gobierno que lidera el socialista Adrián Barbón.

Queipo ha detallado una reforma de cinco impuestos clave: reducción del impuesto sobre la renta, supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones, rebaja del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, eliminación del impuesto sobre patrimonio para evitar la fuga de capitales, y supresión del recargo sobre el impuesto de actividades económicas. Según el dirigente 'popular', estas medidas buscan convertir a Asturias en "la comunidad con la mejor fiscalidad del noroeste de España" y beneficiar a familias, jóvenes, autónomos y empresas.

El dirigente del PP asturiano ha vinculado esta propuesta con las críticas al Ejecutivo autonómico, acusando al presidente autonómico de "entregarse a sus socios radicales al más puro estilo sanchista" tras ceder ante Covadonga Tomé (Somos Asturies), quien, recuerda, "condicionó la negociación de los presupuestos a la subida de impuestos". "El precio de los próximos presupuestos lo vamos a pagar todos los asturianos con más impuestos", ha advertido Queipo.

El presidente del PP ha subrayado que "Asturias necesita menos impuestos" y ha defendido que su propuesta fiscal, que incluirá la rebaja o eliminación de gravámenes históricos, será "un compromiso prioritario del próximo gobierno 'popular' en la región".

Queipo ha criticado además la gestión de Barbón en áreas como educación, sanidad, vivienda, ganadería e infraestructuras, asegurando que "los próximos presupuestos serán los peores de Barbón" y reafirmando que la rebaja fiscal del PP pretende compensar la carga que considera excesiva para los ciudadanos.

El líder del PP asturiano ha afirmado que "Asturias no sólo se ve amenazada por la mala gestión del gobierno de Barbón, sino que también hay mucho más".

"RÉGIMEN DEL ENCHUFE"

Durante su intervención, ha denunciado supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos en Asturias y ha cuestionado que Barbón, como secretario general de la FSA, conociera "detalles de la trama corrupta de Ábalos, Koldo y Cerdán" sin actuar ni informar a la Fiscalía. "Aún estamos esperando a que Adrián Barbón nos explique qué es eso de que se llevan amañando contratos 40 años en Asturias", ha subrayado.

Queipo ha señalado que "esto es un secreto a voces dentro de la FSA" y se ha preguntado "¿qué sabe Adrián Barbón como secretario general? ¿A quién o a qué se ha dedicado el régimen socialista en Asturias en estos 40 años?". Además, ha asegurado que tras la comparecencia de la Miss Asturias +30 2017, Claudia Montes, en el Senado "comenzaron los nervios y también las mentiras y las contradicciones en la Federación Socialista Asturiana".

"Adrián Barbón pasó del no la conozco al no éramos amigos, que es un matiz importante", ha indicado Queipo, quien ha señalado que "por el camino no sólo cambió de versión, sino que hizo mentir a todo su gabinete respecto al correo que Claudia Montes le había enviado".

Queipo ha vinculado estas actuaciones con las elecciones autonómicas de 2023, apuntando que Barbón buscó "evadir responsabilidades legales y morales" para no afectar su posición política y la campaña electoral.

Finalmente, ha exigido al presidente del Principado "valentía" y que dé "explicaciones y que sea claro". "Los asturianos llevamos demasiado tiempo esperándolas y si no, ya se lo indiqué la semana pasada, ya sabe cuál es la opción que le queda", ha dicho, aludiendo a su exigencia de dimitir.

El dirigente del PP ha subrayado que es necesario poner fin "al régimen del enchufe" en Asturias, asegurando que "no puede seguir un presidente que protege a su partido y a sí mismo a costa de los asturianos".