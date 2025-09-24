Queipo(PP) acusa a Barbón de "inacción, mala gestión y sumisión a Sánchez", mientras Asturias "se queda atrás"

El presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, durante su intervención en el Pleno en la Junta General. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, ha cargado este miércoles contra el Ejecutivo autonómico, al que ha acusado de estar lastrando el progreso de la región, provocando un "declive sostenido" en todos los indicadores económicos y sociales; y ha exigido reformas de calado frente a lo que ha denominado "inacción, mala gestión y sumisión a Sánchez".

Durante su intervención en el Pleno de la Junta General, Queipo ha asegurado que Asturias sufre una serie de problemas estructurales que se agravan año tras año, quedándose atrás respecto a otras comunidades autónomas vecinas. Queipo ha sido crítico contra el Gobierno del Principado, al que ha acusado de perpetuar políticas erróneas que sitúan a Asturias "a la cola" del progreso nacional.

El portavoz del PP asturiano ha repasado una larga lista de asuntos en los que, a su juicio, la gestión del Gobierno asturiano ha sido deficiente o nula, desde la paralización del derribo del antiguo HUCA hasta la situación de las infraestructuras, la paralización del desarrollo de la ZALIA, las pérdidas acumuladas en entes públicos como SOGEPSA, SOGESPROA y SEDES, los puertos, el abandono del sector primario o la reunificación de las sedes judiciales en Oviedo.

También ha denunciado la baja tasa de actividad, según los datos que ha aportado, "solo uno de cada dos asturianos en edad de trabajar trabaja". Ha alertado del alto paro juvenil, "prácticamente uno de cada tres jóvenes asturianos está en paro", y el fuerte desincentivo al emprendimiento por la carga burocrática y fiscal. Ha recordado que Asturias ha perdido casi 4.000 autónomos desde que Barbón es presidente, de los cuales más de 300 en el último año.

Queipo ha lamentado que el exceso de trámites, controles y autorizaciones administrativas actúen como un freno al desarrollo económico y al emprendimiento. Por ello, ha reclamado una simplificación administrativa profunda, con una ventanilla única eficaz, reducción de plazos y eliminación de duplicidades entre organismos.

También ha criticado los "altísimos impuestos" que, según dijo, penalizan a autónomos y clases medias y bajas, así como los problemas en vivienda, educación, sanidad y servicios sociales. "Más de 165.000 asturianos están en listas de espera sanitarias y más de 60.000 en listas de espera sociales", ha denunciado.

En su diagnóstico, ha alertado además de la despoblación y, en este contexto, ha lamentado que la Ley del Reto Demográfico, aprobada esta legislatura, haya quedado en papel mojado. Según Queipo, "no ha tenido impacto real sobre el terreno", y no contiene medidas concretas, eficaces ni presupuesto suficiente para revertir la despoblación, especialmente en la Asturias rural.

Uno de los puntos donde ha centrado sus críticas ha sido en el aumento de altos cargos y asesores. Según Queipo, el Gobierno asturiano ha elevado de forma notable el gasto en personal de confianza. Ha subrayado que Barbón cuenta con 20 personas en su gabinete, sin contar la oficina de comunicación, que nos cuesta cada año a los asturianos 1.300.000 euros. "Más de tres veces lo que costaba el gabinete de su antecesor, Javier Fernández", ha denunciado.

Además, ha señalado que si se analiza el conjunto de altos cargos y personal eventual en el Ejecutivo, la cifra asciende a 120 personas, "más que nunca en ningún gobierno", ha subrayado. "Eso sí, costeado con los excesivos impuestos que pagamos todos los asturianos", ha añadido, exigiendo una racionalización del gasto político y mayor transparencia en la contratación de personal eventual.

PROPUESTAS DEL PP

Como alternativa, Queipo ha abogado por reformas estructurales que tienen que ver con la reducción de impuestos, simplificación administrativa, apoyo a los autónomos, mejora de infraestructuras, defensa de la industria, mayor financiación para servicios públicos, política demográfica activa, transparencia, y un modelo de gestión distinto al practicado hasta ahora.

Entre sus propuestas, el portavoz del PP ha reclamado una bajada de impuestos "que alivie la presión fiscal sobre las rentas medias y bajas", denunciando que Asturias soporta "los tributos más altos de España". Ha apostado también por abaratar la energía para garantizar la competitividad de la industria, así como por impulsar una oferta de servicios más diversificada y una comunidad mejor conectada, con una revisión completa del estado de las carreteras y un plan de choque para mejorar las cercanías ferroviarias.

En materia portuaria, ha exigido el dragado de los 14 puertos que siguen sin intervención desde el inicio del mandato, y ha alertado del riesgo de que Asturias quede relegada si no se actúa de inmediato.

También ha propuesto realizar una auditoría externa del SESPA para conocer con precisión las deficiencias del sistema sanitario y mejorar la eficiencia, como medida clave para combatir las listas de espera.

En cuanto a vivienda, ha criticado el estado del parque público y la falta de inversiones, y ha defendido la necesidad de medidas urgentes que permitan ampliar la oferta con criterios de accesibilidad, eficiencia energética y convivencia, sin demonizar al sector privado. "Asturias necesita un sector público de calidad, pero no puede seguir castigando a la iniciativa privada, que también es clave para lograr servicios óptimos", ha dicho.

Queipo ha defendido igualmente una acción decidida en favor del campo asturiano, con ayudas efectivas, más transparencia en la gestión del lobo y apoyo real al relevo generacional. Ha reclamado incentivos que permitan atraer y retener profesionales sanitarios, educativos y sociales, asegurando que sin ellos "no se puede garantizar el futuro de los servicios públicos".

A todo ello ha sumado la necesidad de reducir la burocracia y de aplicar políticas realistas en materia demográfica, recordando que la ley de reto demográfico aprobada por impulso del PP ha sido "incumplida sistemáticamente" por el Ejecutivo de Adrián Barbón.

"AGRAVIOS" PARA ASTURIAS

"El modelo socialista no funciona. Asturias no puede seguir perdiendo oportunidades mientras el Gobierno antepone los intereses de Pedro Sánchez a los de nuestra tierra", ha sentenciado Queipo, quien ha concluido su intervención asegurando que el PP está preparado para liderar un nuevo tiempo político basado en la gestión, la ambición reformista y el compromiso con el futuro de Asturias.

El líder 'popular' ha cuestionado el "silencio cómplice" de Barbón ante decisiones del Gobierno central que considera perjudiciales para Asturias, como la quita de la deuda catalana, el "cupo eléctrico vasco" o los pactos con partidos independentistas. "Usted se ha rendido a Sánchez. Ha dejado de defender a esta tierra para defender su sillón", ha afirmado.

Queipo ha reprochado a Barbón que sostenga decisiones tomadas en Madrid y la aceptación de lo que considera agravios fiscales o de financiación frente a otras comunidades. Ha dicho que la lealtad del Ejecutivo asturiano al PSOE nacional "sale muy cara a los asturianos".