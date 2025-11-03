Quema el tejado de una vivienda en Torin (Piloña)

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Piloña y Cangas de Onís junto al jefe de zona oriental han extinguido el incendio declarado en una vivienda ubicada en la localidad de Torin, en Piloña.

El fuego calcinó la techumbre de una vivienda que se derrumbó sobre el forjado de la primera planta y también resultó afectada, debido a las temperaturas alcanzadas, el desván de otra casa anexa.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 01.15 horas de esta madrugada. En la llamada indicaban que estaba quemado una casa de dos plantas con varias edificaciones anexas y que las dos personas que residían en el inmueble estaban fuera de la vivienda.

La Sala 112 del SEPA activó a Bomberos del SEPA del parque piloñés y otra dotación desde el parque de Cangas de Onís. También se alertó al jefe de zona del oriente que acudió al incidente. A las 04.52 horas los bomberos dieron por controlado el incendio e iniciaron labores de refrigeración y desescombro. En el lugar permanecen cuatro efectivos de Bomberos del SEPA.