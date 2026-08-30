"Quienes atacan a la monarquía la ven como el talón de Aquiles de la democracia", afirma Lamo de Espinosa

Emilio Lamo de Espinosa - CURSOS DE LA GRANDA

OVIEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sociólogo y catedrático emérito Emilio Lamo de Espinosa considera que las críticas actuales que puedan realizarse a la monarquía proceden de quienes la consideran el punto débil de la democracia actual. "La mayor parte de quienes atacan a la monarquía española lo hacen porque creen que es el talón de Aquiles de la democracia", ha señalado.

Lamo de Espinosa se ha pronunciado en estos términos esta semana en la jornada de clausura de los Curos de La Granda, en la que ha impartido una conferencia, junto al catedrático de Ciencia Política Francisco Llera Ramo, que llevaba por título 'La Corona ante los retos de una democracia polarizada'.

Además de catedrático de Sociología y doctor en Derecho, Lamo de Espinosa fue presidente el Real Instituto Elcano entre 2012 y 2017, es académico de Ciencias Morales y Políticas y vicepresidente de la Red de Estudios de Monarquías Contemporáneas (Remco), además de participar como patrono o asesor en varias asociaciones o fundaciones.

A su juicio, la defensa de la democracia española hoy pasar por la defensa de la monarquía española. Una tercera república, sería a su juicio, el "tercer fracaso" de esa fórmula en España.

Ha dicho que España ha tenido recientemente dos repúblicas que han supuesto un "fracaso" y bastantes dictaduras, además de dos restauraciones monárquicas "que son los dos mejores periodos de la historia de España". Así, Lamo de Espinosa echa de menos hoy una "más vigorosa" defensa de la institución democrática desde los partidos constitucionalistas.

En la conferencia, el sociólogo fue desgranando varias aportaciones que ofrece la monarquía paralmentaria y que son claramente positivas para el país. Así, se ha referido a la neutralidad, el fortalecimiento de la unidad interna, la proyección histórica, el interés para el largo plazo y la representación externa.

Ha añadido, no obstante, que ser rey o reina no es nada fácil. "Las familias reales carecen de derechos humanos básicos que los demás disfrutamos", ha afirmado.

De esta forma, se ha referido a limitaciones que sufren los miembros de las familias reales, afirmando que "no tienen libertad religiosa, en absoluto, no tienen libertad para contraer matrimonio, ni siquiera para tontear", y ha puesto como ejemplo a la princesa Leonor, quien no puede irse ni siquiera de copas como lo haría otra joven, dado que la "asedian".

"No tienen libertad de movimientos ni de residencia", ha añadido. Además, ha explicado que esas limitaciones incluso se registran en las dificultades para viajar en su propio territorio, y ha puesto de ejemplo lo que se vivió recientemente con el viaje del Rey a Ceuta.

El sociólogo ha subrayado que los miembros de las casas reales tampoco gozan de "libertad para elegir profesión o carrera", que tampoco tienen libertad de expresión", y que su "derecho a la privacidad y a la intimidad" se ve "severamente" limitado.

En este contexto, ha explicado que la formación de un rey o de una reina es algo "extraordinariamente duro", pues supone una dedicación plena todo el día. "Es prácticamente una disciplina castrense", lo que justifica que "comience formándose en el marco militar para adquirir esa disciplina castrense que van a necesitar toda su vida".