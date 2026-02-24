"Quiero pensar que podría haber una continuidad", señala Baragaño ante las próximas elecciones camerales

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, presiden el encuentro mantenido, en el Salón de Recepciones municipal, entre el Comité Ejecutivo de la Cámara y la Corporación gijonesa. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, ha señalado este martes, sobre si piensa presentarse a la reelección una vez que acabe este mandato en el primer semestre de este año, que no están convocadas las elecciones, por lo que ve "prematuro" pronunciarse.

Dicho esto, ha matizado que en la Cámara tienen "demasiadas cosas" en la fase de inicio, a lo que ha considerado que si esto lo tuvieran que abordar personas nuevas sería "complejo". Se ha referido así a los proyectos vinculados a la ampliación de capital del Consorcio ferial.

"Quiero pensar que podría haber una continuidad", ha avanzado Baragaño. Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación, tras el encuentro mantenido, en el Salón de Recepciones municipal, entre el Comité Ejecutivo de la Cámara y la Corporación gijonesa.

Eso sí, ha señalado que antes debe reunirse con el plenario de la Cámara y los distintos actores de la ciudad que van a formar parte del futuro Pleno cameral.

Ha indicado, en este caso, que del consenso de todos ellos saldrá el que él siga o que haya un relevo por una persona que dé continuidad a lo ya iniciado.