Reabre la Casa de Les Radios de Suares (Bimenes)

OVIEDO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bimenes y el laboratorio escénico La Xata La Rifa, impulsado por la artista Mónica Cofiño, reabrirán este sábado la Casa de Les Radios, ubicada en Suares (Bimenes), uno de los mayores archivos de radios y aparatos sonoros de España.

La reapertura contará con la participación del alcalde de Bimenes, Aitor García Corte, y de la propia Mónica Cofiño, y servirá también para presentar XtraRadio, un laboratorio de creación y participación que inicia una nueva etapa en este espacio, orientada a la activación cultural y a la convivencia entre artistas y ciudadanía.

El proyecto pretende consolidar la Casa de Les Radios como "un espacio estable para la cultura contemporánea y popular, con vocación autonómica, estatal e internacional, y con especial atención a la experimentación escénica, sonora y visual, así como al cruce entre distintos lenguajes artísticos".

Entre los objetivos del nuevo laboratorio figuran la acogida de residencias artísticas, sesiones de trabajo, ensayos y encuentros, además de procesos de formación, creación y difusión cultural abiertos a la comunidad.

Según informa desde el laboratorio escénico en una nota de prensa, la participación en XtraRadio será gratuita.