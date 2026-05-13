El Real Club Astur de Regatas y Repsol sellan un acuerdo de patrocinio para impulsar la vela en el Cantábrico

El presidente del RCAR, José María Landa y el gerente de Marina y Pesca de Repsol, Miguel Sierra. - RCAR

OVIEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Club Astur de Regatas (RCAR) y Repsol han formalizado un acuerdo de patrocinio mediante el cual la compañía energética pasará a apoyar de manera activa la actividad deportiva y social del club gijonés. Esta alianza nace de valores compartidos como el compromiso con la excelencia, la innovación, el arraigo territorial y la apuesta por un desarrollo más sostenible.

En este sentido, Repsol refuerza su posicionamiento como compañía multienergética comprometida con la transición energética, el impulso de iniciativas responsables y el apoyo al deporte como motor de cohesión social y dinamización del entorno. Por su parte, el Real Club Astur de Regatas continúa consolidando su papel como uno de los principales referentes de la vela en el norte de España, promoviendo tanto la competición de alto nivel como la práctica deportiva entre nuevas generaciones.

El presidente del RCAR, José María Landa, señala que "este acuerdo con Repsol supone un paso relevante en la consolidación del proyecto deportivo del Club. Para nosotros es especialmente importante contar con un aliado que contribuye a seguir acercando este deporte a la sociedad mientras reforzamos nuestro papel como referencia en el Cantábrico".

Por su parte, el gerente de Marina y Pesca de Repsol, Miguel Sierra, apunta que "Asturias es un territorio estratégico para Repsol, con el que mantenemos un compromiso histórico y una relación muy estrecha. Este patrocinio refleja nuestra apuesta por la vela y el deporte náutico, actividades profundamente ligadas al mar y a una forma de entender la náutica basada en el respeto, la responsabilidad y el compromiso, así como por iniciativas que fomentan la participación de los jóvenes y comparten valores como el esfuerzo, la formación y el respeto por el entorno. Encontramos en el Real Club Astur de Regatas un socio con el que compartimos esa visión y esa forma de entender el deporte y su papel en la sociedad".

Uno de los hitos más destacados de este acuerdo será la celebración de la 'Regata Aproches - Cantábrica - Trofeo Repsol', una de las competiciones de cruceros más relevantes y una cita imprescindible en el calendario náutico del Cantábrico.

La prueba destaca por su singularidad, ya que incluye una etapa costera de 160 millas entre Bilbao y Gijón, siendo la única regata del Cantábrico que cuenta con este tipo de travesía de larga distancia. El programa se completa con varios recorridos en la bahía de San Lorenzo, ofreciendo un espectáculo deportivo de primer nivel tanto para participantes como para espectadores.