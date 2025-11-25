Rechazada la iniciativa del PP que reclamaba la mejora de instalaciones deportivas

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Parlamento asturiano ha rechazado este martes una proposición no de ley del PP que pedía la presentación de un plan director de las instalaciones deportivas del Principado y su mejora.

El texto, defendido por el diputado Pedro de Rueda, solamente encontró el apoyo del secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares. Vox terminó absteniéndose y su diputado Javier Jové indicó que no iban a contribuir a "disfrazar" la "ineptitud manifiesta" de los actuales gestores.

Desde el PSOE, Lidia Fernández argumentó su rechazo cargando contra la "falta de coherencia" del PP por rechazar los presupuestos regionales que son los que sirven para mejorar las instalaciones. Xabel Vegas (Convocatoria) también votó no y dijo que ya existe una ley al respecto, algo en lo que también insistió la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. La proposición fue rechazada por los 10 votos de los grupos de izquierda.

En la misma sesión también ha sido rechazada otra proposición no de ley, en esta ocasión de Vox, sobre la instalación de una placa conmemorativa en memoria de Juan Carlos Beiro Montes en el centro deportivo que lleva su nombre, en Langreo.

La iniciativa contó con el respaldo de Pumares y del PP, pero fue rechazad con los votos de PSOE, Convocatoria-IU y Tomé. Lidia Fernández (PSOE) argumentó que ya exista una placa y que ya se realizó un homenaje. Insistió en que la propuesta de Vox solo busca "dividir". Tanto Vegas como Tomé cargaron contra la "utilización de las víctimas" por parte de Vox.

Distinta fue la posición del diputado del PP Pedro de Rueda, quien comentó que una vez que la iniciativa contaba con el apoyo de la familia de Beiro, lo procedente era apoyarla. La PNL rechazada fue defendida por Javier Jové, quien ya avanzó que los grupos de izquierda iban a votar en contra de su iniciativa. Según Jové, el PSOE de hoy ni siquiera hubiese querido poner el nombre de una víctima de ETA a la instalación deportiva.