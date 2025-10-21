Récord "histórico" en la Rula de Avilés: más de 2 millones de kilos de bonito del norte este año

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rula de Avilés ha cerrado la costera de bonito del norte (Thunnus alalunga) de este año con "récord histórico" al superar los 2 millones de kilos. Esta cantidad supone un 43% más de capturas que el año pasado en 5 meses, desde el 12 de mayo al 20 de octubre.

Según ha informado el Puerto de Avilés en una nota de prensa, 70 barcos realizaron 360 ventas por importe total de 8,3 millones de euros. Todas estas embarcaciones proceden de la cornisa cantábrica, de flotas gallegas, asturianas, cántabras y vascas.

Para la entidad, las cifras confirman "la posición dominante de la Rula de Avilés en la costera de bonito", a la cabeza en subastas entre las 9 lonjas asturianas (Gijón, Tapia, Puerto de Vega, Luarca, Luanco, Candás, Llanes y Bustio).

La primera subasta tuvo lugar el 12 de mayo con 525,50 kg de la embarcación Goienkale. Y la última venta se produjo ayer 20 de octubre, con 3.500 kg del barco Itsas Lagunak. De las descargas registradas en esos 5 meses, 1.820.000 kg correspondieron a barcos de cacea y 210.000 kg a la pesca de embarcaciones de tanqueo.

El día con mayor número de kilos descargados en las instalaciones pesqueras de Avilés fue el 14 de julio, cuando se produjo una subasta de más de 100.000 kg procedente de 9 embarcaciones.

Comparando las capturas de este año con las de la costera de 2024, el año pasado se subastaron 1.420.000 kg, mientras que este año se han alcanzado, 2.030.000 kilos. Lo que supone un incremento porcentual del 43% y 610.000 kg más.

Todos estos datos fueron ofrecidos esta mañana en rueda de prensa por el gerente de la Rula de Avilés, Ángel Muñoz. Las zonas de pesca fueron similares a todas las costeras, siguiendo el ciclo migrador del bonito. La pesquería para los barcos de cacea empezó en aguas próximas a las islas Azores en el mes de mayo y finalizó, tras recorrer todo el Golfo de Vizcaya, en el norte de Francia.