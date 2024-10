El rector de la Universidad adopta medidas para solucionar la falta de profesorado en diversas asignaturas

OVIEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo ha comunicado este viernes que el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha emitido una instrucción que enmarca soluciones eficaces ante la falta de profesorado en diversas asignaturas del primer cuatrimestre en algunas grados de la Universidad de Oviedo. Entre las medidas está que la materia no impartida no será evaluable en ninguna circunstancia, pero que, en todo caso, los estudiantes tendrán derecho a recibir la formación pendiente, garantizando su acceso a los conocimientos no impartidos.

Además, entre las restantes medidas se incluyen la reasignación de estudiantes a otros grupos, material complementario en el Campus Virtual y uso de horarios de tutoría.

La representación estudiantil de esta Universidad trasladó hace escasos días el profundo malestar entre los estudiantes debido a esta situación. Asimismo, se comunicó al Equipo Rectoral la urgencia que revestía la búsqueda de soluciones ante la falta de docentes en varios centros. En este sentido, ponen en valor "la diligencia con la que se atendió nuestra petición anterior, que se materializó en una resolución, la cual dictamina que los centros afectados, en coordinación con los departamentos, profesorado y representación estudiantil, deberán implementar medidas para recuperar los conocimientos no transmitidos".

La representación estudiantil, confiando en que estas medidas contribuyan a reducir el impacto del problema, manifiesta, sin embargo, que seguirá trabajando y luchando por los derechos e intereses del estudiantado de la Universidad de Oviedo.