La rehabilitación de la Plaza de Toros de Oviedo se iniciará en 2027: Canteli dice que "es una realidad"

Archivo - Plaza de toros de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha asegurado este viernes que las obras de rehabilitación de la Plaza de Toros de Oviedo comenzarán en el primer semestre de 2027 y ha detallado que este año saldrán a licitación.

"Estamos con el proyecto ya", ha dicho al ser preguntado por este asunto en unas declaraciones a los medios. El regidor ha asegurado que, "si no se tuerce nada" se llevará a cabo el año que viene. "Es una realidad, además yo cuando digo una cosa que vamos a hacer, es que la vamos a hacer", ha subrayado, a pesar de que "los plazos a veces se retrasan un poquitín".

El alcalde, que lleva al frente del Ayuntamiento de Oviedo desde 2019, prometió que iba a desbloquear la Plaza de Toros, y desde entonces se han venido realizando anuncios acerca del proyecto de remodelación sin que todavía haya salido a licitación.

Tras las declaraciones de Canteli, el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, puso de manifiesto la tardanza en la rehabilitación del coso, recordando que el alcalde, cuando ganó las elecciones en 2019, dijo que iba a ser "su primer gran proyecto". "Resulta que en el presupuesto del 2026 hay consignada la nada desdeñable cifra de cero euros para la Plaza de Toros", ha apostillado, a raíz de una pregunta del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons en el parlamento asturiano acerca de los retrasos en la operación del viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

La Plaza de Toros cerró sus puertas definitivamente en 2007, y desde entonces su deterioro ha ido incrementándose hasta hoy en día, cuando el coso continúa rodeado de vallas y en su interior sigue creciendo la maleza.