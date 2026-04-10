Canteli reivindica la Ronda Norte de Oviedo y urge a Adrián Barbón a presionar al Ministerio de Transportes

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, recibe al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en la sede de Presidencia. - GOBIERNO DE ASTURIAS
OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha reivindicado este viernes la construcción de la Ronda Norte en la ciudad y ha apremiado al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, a presionar al Ministerio de Transportes para que sea una realidad antes de las elecciones de 2027.
Canteli se ha reunido con Barbón en la sede de Presidencia, donde han conversado durante más de una hora acerca de los compromisos del Principado pendientes para Oviedo. El regidor local ha sido especialmente crítico con la ausencia de avances en torno a la construcción de la Ronda Norte, recordando que ya en 2021 el presidente reconoció que era necesaria.
"Lo repito cada vez que vengo a ver al presidente", ha dicho, lamentando que Oviedo "no puede seguir esperando a que alguien haga algo con la Ronda Norte". Así, se ha ofrecido a acompañar al presidente al Ministerio para desbloquear la situación. "Las elecciones están ahí, o se mueve algo antes o no se mueve", ha advertido.
Otro de los puntos que se ha abordado en la reunión es la situación de los terrenos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en El Cristo. El presidente confirmó a Canteli que los derribos se iniciarían en verano. El alcalde, por su parte, ha criticado que "a día de hoy no se hizo nada" salvo deteriorar el entorno con problemas de seguridad. "A ver si por lo menos tiran lo que haya que tirar y si se recupera lo que haya que recuperar de una vez por todas", ha enfatizado.
Por otro lado, el regidor también ha apremiado a Adrián Barbón a acelerar compromisos que no van al ritmo que le gustaría a Canteli, tales como la variante de Trubia o el paso a nivel de San Claudio, además del compromiso para que la Agencia Estatal de Salud Pública se instale en Oviedo.
CRÍTICAS AL PSOE LOCAL POR QUERER PARALIZAR LA VEGA
Canteli ha explicado que durante la reunión se abordó también la postura del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, después de que pidieran paralizar la tramitación del concurso de la fábrica de armas de La Vega hasta que se resuelva la incógnita sobre los restos arqueológicos en el subsuelo. "Quieren paralizar todo, paralizar La Vega, paralizar a través de la marquesina la Fábrica de Gas", ha criticado.
Respecto a la Fábrica de Gas, Canteli ha afeado al PSOE local que quiera paralizarla por "una simple marquesina que se cae si le pegas un puñetazo". "Si hablas del Calatrava, nos criticarán. Vamos a comprar más cosas, nos criticarán también; vamos a hacer cosas importantes en algunos barrios, nos criticarán también", ha lamentado. Mientras, ha dicho, Oviedo "seguirá funcionando y seguirá creciendo".