Remedios Zafra y las líderes de CCOO analizan la precariedad digital en la Escuela de Verano Anita Sirgo de Oviedo

Archivo - La investigadora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Remedios Zafra, interviene en el acto 'Conversación para la igualdad en la Ciencia' organizado por la Secretaría de Igualdad en el Círculo de Bellas - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La II Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo celebra este miércoles, 1 de julio, su segunda jornada en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, con un programa centrado en la negociación colectiva y los conflictos laborales bajo una perspectiva de género. El encuentro contará con la participación de la escritora y Premio Nacional de Ensayo Remedios Zafra, quien analizará la precariedad en la era digital.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con la intervención de la primera secretaria de la Mujer de las Comisiones Obreras (CCOO), Begoña San José, quien ofrecerá una conferencia titulada 'Negociación y conflicto en la transición y la democracia'. La ponencia será presentada por la responsable de Igualdad de CCOO de Asturias, Úrsula Szalata.

Posteriormente, a las 11.30 horas, tendrá lugar la mesa redonda 'Negociación colectiva desde una posición feminista', que estará moderada por la secretaria confederal de Internacional de CCOO, Cristina Faciaben.

En este debate participarán la secretaria general de la Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB), Selena Carbonero, junto a las máximas dirigentes de CCOO de Cataluña y Comunidad Valenciana, Belén López y Ana María García, respectivamente.

Para cerrar el programa académico de este segundo día, la ganadora del Premio Nacional de Ensayo Remedios Zafra, mantendrá un coloquio sobre 'Precariedad, trabajo creativo, negociación y conflicto en la era digital' junto al profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo, Diego Álvarez Alonso.

Asimismo, el Teatro Filarmónica de Oviedo acogerá a las 19.30 horas la representación de la obra 'La parábola del carbón', que será de acceso gratuito para los asistentes.