Rescatada en helicóptero una senderista herida en los Lagos de Covadonga (Cangas de Onís)

Archivo - Lago Ercina. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida en una rodilla tras caer en el entorno de la fuente de Las Reblagas, en el Lago Ercina, en los Lagos de Covadonga (Cangas de Onís).

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) consultada por Europa Press, el suceso ocurrió en torno a las 12.30 horas de este domingo. En la llamada se indicó que la mujer había resbalado y se había golpeado con una piedra. No había acceso rodado.

Tras atender a la afectada, con la que ya estaban a las 13:18, los rescatadores la evacuaron en helicóptero hasta el Hospital de Arriondas a las 13.33 horas. Los rescatadores que acudieron a Cangas de Onís dieron por finalizada la intervención a su llegada base a las 13.50 horas.