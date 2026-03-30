Rescatada una menor herida en una pierna cuando practicaba barranquismo en Trescares, Peñamellera Alta

Rescatada una menor en Peñamellera Alta. - SEPA

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una menor tuvo qre ser rescatada este lunes al resultar herida en una pierna cuando practicaba barranquismo en Trescares, en el municipio de Peñamellera Alta, según recoge la cuenta del 112 Asturioas en la red X.

La menor fue atendida en el lugar del accidente por la médica-rescatadora del Grupo de rescate de Bomberos de Asturias a bordo del helicópero medicalizado del SEPA.

Según las mismas fuentes se realizaron cuatro ciclos de grúa.

La afectada fue evacuada a la helibase del SEPA de Cangas de Onís y desde allí trasladada al hospital de Arriondas

La sala del 112-Asturias recibió el aviso a las 12.09 horas. La menor herida llegó al helipuerto a 14.32 horas.