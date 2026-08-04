Rescate en Picos de Europa: el mal tiempo retrasa más de 15 horas la evacuación de un senderista lesionado

Archivo - Imagen de archivo del rescate de un montañero indispuesto en Picos de Europa - 112 - Archivo

OVIEDO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han evacuado a un senderista que se lesionó en un pie durante una ruta de montaña en Picos de Europa. Aunque el 112 recibió el aviso a las 22.03 horas de este lunes, el rescate no pudo efectuarse hasta pasadas las 13.30 horas de este martes por las condiciones meteorológicas.

Según información del 112 de Asturias recogida por Europa Press, el hombre herido pertenecía a un grupo con guía, y tuvo que hacer noche en el refugio de Vegarredonda junto a la guía hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El SEPA ha explicado que, debido a la meteorología, la intervención del Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado no pudo ser hasta que mejoraron las condiciones a las 13.36 horas. A las 14.13 horas los rescatadores lograron llegar hasta el afectado, con el que se mantuvo contacto desde ayer, y a las 14.26 horas el herido fue evacuado al Hospital de Arriondas.