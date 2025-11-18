Ripa recomienda a los usuarios guardar los tickets y pagos bancarios del peaje del Huerna

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado regional y exlíder de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, ha celebrado este martes que la Fiscalía vaya a estudiar el contenido del escrito impulsado por la Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna No! que solicita que sea declarado ilegal cobrar el peaje del Huerna mientras la autopista AP-66 está en obras.

Si la Fiscalía sigue adelante con esta investigación sobre la irregularidad presente, para Ripa "se podría acceder a una recuperación del dinero para todas las personas que circularon por el peaje del Huerna desde finales de noviembre del año pasado cuando comenzaron las obras del argayo y desde el mes de julio con las obras del Ministerio en los túneles, que incrementaron el tiempo de viaje". Ha dicho que se está hoy "más cerca de que se empiece a devolver el dinero a los asturianos".

El exparlamentario recomienda a los usuarios guardar los tickets y las transacciones bancarias. "Vamos a recuperar hasta el último euro por el cobro ilegal con las obras y posteriormente, que no quepa ninguna duda, por la ilegalidad que supone el cobro desde el mes de octubre del 2021, fecha desde la que el peaje es ilegal", ha declarado.

Según Ripa, es "inadmisible" que Aucalsa siga cobrando 15,6 euros por cruzar el peaje cuando la Comisión Europea ya lo declaró "ilegal". Por otra parte, Ripa critica la inacción del Ministerio de Transportes, que "también sabe que el peaje es ilegal y que están cobrando por unas obras que está impulsando el propio Ministerio, pero no se ha puesto ningún mecanismo para que la ciudadanía no pague, y eso es absolutamente inadmisible".