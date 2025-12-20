La Romería Cuir vuelve a Arriondas en 2026 y amplía su programación a cuatro días

Cartel de Romería Cuir - ROMERÍA CUIR

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Romería Cuir ha lanzado esta semana su cartel de 2026, su tercera edición, diseñado por la artista asturiana Nieves González, y que llega con novedades, según han desctacado los organizadores.

Por primera vez, la Romería se amplía a un día más, comenzando el jueves 3 de septiembre y extendiéndose hasta el domingo 6, reforzando su apuesta por el deporte, la cultura, la creación Lgtbiq+, y la celebración colectiva en el entorno rural asturiano.

El descenso del Sella, en actividades deportivas, las actuaciones de Euskoprincess y De La Meseta, y las reflexiones de Sara Torres, Judith Tiral y Roy Galán, son algunas de los platos fuertes de esta edición.

La Romería Cuir volverá a celebrarse en Arriondas, en el municipio asturiano de Parres, con el Descenso del Sella como actividad estrella y eje vertebrador del encuentro.