La ronda norte de Oviedo tendrá partida en los PGE de 2022

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha confirmado este lunes que los presupuestos generales del Estado de 2022 incluirán una partida económica para el acceso norte a Oviedo, una nueva vía que busca proporcionar una conexión más eficiente por carretera a vecinos de distintos barrios de la ciudad.

No obstante, al ser preguntada sobre la conocida como la 'ronda norte' en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, Sánchez no ha concretado la cifra que se incluirá en los PGE para el proyecto. "Sí recuerdo que hay previsión, pero no recuerdo la cifra", ha indicado.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha cerrado hace unos días la encuesta a la ciudadanía, que estuvo abierta un mes, sobre el paisaje en el área de estudio de la ronda norte.

Según informó el Ministerio, se había recibido ya el documento de alcance del Estudio de Impacto Ambiental, solicitando la realización de una encuesta sobre percepción previa de la población local y visitante del paisaje, antes y después del proyecto. El estudio informativo de la ronda norte estaría además en redactándose.

CARRETERAS

En materia de otras carreteras en Asturias, Sánchez ha comentado que los próximos días, se licitará la redacción del proyecto del enlace de Robledo, de gran importancia para la "Y" asturiana entre Oviedo, Gijón y Avilés.

Además, la responsable del Ministerio ha informado sobre el avance en las obras de la A-63, cuyos trabajos en la segunda calzada del tramo Salas-La Espina están previstos concluir el próximo año.

En materia de seguridad viaria, la ministra ha asegurado que se está abordando un importante trabajo de adecuación de túneles a la normativa europea por un importe en torno a los 140 millones de euros, de los cuales alrededor de 123 serán financiados a través de Fondos Europeos. En este sentido, se ha referido a la reciente licitación de las obras en túneles de la A-66, por un importe de 8,2 millones.