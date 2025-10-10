Roqueñí confirma la apertura de una investigación interna sobre la desaparición de carbón del buque Berge Triglav

GIJÓN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, ha informado este viernes de que se está desarrollando una investigación interna sobre la desaparición de carbón del buque Berge Triglav, un suceso detectado meses atrás en las instalaciones portuarias.

Roqueñí ha recordado que ya en una de las primeras reuniones del Consejo de Administración, celebrada tras su toma de posesión en febrero, anunció su intención de encargar esta investigación. "El proceso sigue en marcha y hemos trasladado al Consejo las cuestiones surgidas durante su desarrollo, aunque no podemos compartir detalles, ya que se trata de un procedimiento abierto que corresponde instruir a la Justicia", señala.

La presidenta subraya que la Autoridad Portuaria está colaborando plenamente con las autoridades judiciales y reafirma su "compromiso con la transparencia y el rigor", tanto al frente del puerto como de la empresa estatal EBHI.

"Mi objetivo es aportar luz a un suceso que no debería haber ocurrido y mantener informados en todo momento al Consejo de Administración del puerto y de la sociedad Ebhisa acerca de las actuaciones que se deriven del conocimiento de estos hechos", concluye.