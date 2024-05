Roqueñí descarta que se pueda presentar en mayo el documento de avance de la modificación de las directrices de comercio

"No busquen disensiones en el Gobierno, porque no las hay", replica la consejera a las críticas de la oposición GIJÓN, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias, Nieves Roqueñí, ha señalado este lunes que no será posible presentar en este mes el documento de avance de la modificación de las directrices de comercio, ya que ven prioritario tener antes una reunión con los agentes sociales y económicos implicados de cara a alcanzar un máximo consenso.

Se precisa, a su juicio, articular un debate "sereno, abierto y plural", para lograr el mayor grado de consenso en torno a un documento de avance, en aras a reducir la complejidad de una regulación del comercio y en la que se implemente el respeto a la autonomía local desde su competencia en materia urbanística.

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico de la Junta General del Principado de Asturias, para que informe sobre el desarrollo de la Ley de Comercio Interior y los cambios previstos en las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial.

En la misma, ante las críticas de la oposición, ha negado que existan discrepancias en el seno del Gobierno autonómico en esta materia. "No busquen disensiones en el Gobierno, porque no las hay", ha afirmado.

Roqueñí ha apelado al papel "básico" del comercio en el desarrollo económico de la región y la estructura urbana, al tiempo que ha defendido el promover medidas y acciones que ayuden a mejorar la competitividad del sector y la adaptación de los distintos operadores, a los cambios en los usos y hábitos de compra y otros retos como el relevo generacional o la digitalización.

Ha resaltado, unido a ello, que en Asturias, a 1 de enero de 2023, había 12.688 empresas de este sector, que representan casi el 20 por ciento de las empresas activas en la región. De estas, a 1 de enero de 2023, un total de 7.968 se dedicaban a actividades de comercio al pormenor, 3.278 al por mayor e intermediarios del comercio y 1.446 empresas a venta y reparación de vehículos a motor y motocicletas.

Además, el sector cuenta con 16.351 locales y, de acuerdo a los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social, del pasado abril, reflejan que el sector comercial ocupa a 61.349 personas en Asturias, se las cuales 46.835 cotizan al régimen general de la Seguridad Social y 14.514 son profesionales autónomos.

En respuesta a Vox, le ha recordado al diputado Gonzalo Centeno que la desregulación tampoco va a ayudar al comercio minorista, y sí lo harán los programas para ayudar a su digitalización, a su sostenibilidad y al relevo generacional.

En el caso del Grupo Mixto, ha replicado al diputado Adrián Pumares que la participación es un elemento básico y le ha apuntado que el grupo de trabajo tiene sus funciones y el Consejo Asesor lo que hace es informar del documento final.

SEGURIDAD JURÍDICA

Ha incidido en que el camino a seguir es buscar esa planificación estratégica por el interés general de Asturias, para que los ayuntamientos tengan un marco de ordenación a aplicar con seguridad jurídica.

Por parte del portavoz del PP en la Comisión, Andrés David Ruiz Riestra, este ha excusado a la consejera de la culpa del retraso que lleva esta modificación, pero ha opinado que las directrices marcan una regulación "compleja y de redacción farragosa, arbitraria y además incongruente.

En el primer caso, ha aludido a la graduación del radio de atracción de una determinada cabecera de área comercial. Asimismo, ha incidido en que se ponen límites "completamente arbitrarios", de forma que se puede ir a un polígono industrial a comprar semillas de tomates pero no tomates.

En cuanto a la incongruencia de las directrices, ha puesto de ejemplo que permite en la costa oriental una cosa, mientras que en la de Occidente otra.

A su juicio, todo ello por una "locura arbitraria de un dirigismo político". Al tiempo, ha considerado que hay una persona que no les deja actuar por "oportunismo político", a lo que ha sumado las "discrepancias" en el PSOE por la diferencia de criterio con un alcalde de su partido, con alusión al regidor de Siero, Ángel García, a cuenta de la implantación en el concejo de los almacenes Costco.

Relacionado con ello, se ha preguntado qué pasará cuando se aborde la llamada "guerra a la burocracia", a lo que ha asegurado que el asturiano no es un Gobierno "de unidad, ni reformista ni progresista si atenta contra la libertad de los consumidores".

Para él, un gobierno de coalición innecesario se ha convertido en uno inmovilista", que no fue capaz de poner de acuerdo a los alcaldes del propio partido, según el diputado 'popular'. A mayores, ha opinado que tienen un miembro del Gobierno cuya tarea es hacer oposición al propio Gobierno.

Por el Grupo Mixto, el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha llamado la atención sobre que los asturianos no pueden pagar las discusiones del Gobierno, al tiempo que ha visto "disparatado" que dos años después del grupo trabajo se den cuenta del Consejo Asesor.

Al margen de ello, ha augurado que el acuerdo sobre estas directrices va ser "imposible" en el seno del propio Gobierno. Dicho esto, ha afirmado que pretenden tapar con esta "discusión" que en cinco años no se ha hecho nada por el comercio local.

"SIN PRISAS INNECESARIAS"

En el caso de Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes ha defendido que se esta procediendo a la elaboración de las nuevas directrices "sin pausa y sin prisas innecesarias".

Ha recriminado a PP, por otra parte, que cuando el PP apela a la libertad del comercio no tiene en cuenta la afectación al empleo o la sostenibilidad. Frente a ello, ha apuntado que el Gobierno marcará unas directrices "dialogadas" con los agentes económicos y sociales y que respondan al interés general de Asturias.

Por parte de Vox, Gonzalo Centeno ha reprochado al Gobierno autonómico lo que considera un escaso esfuerzo presupuestario de apoyo al comercio local, con 6,1 millones de euros, que sin embargo presentan unas obligaciones reconocidas de solo el 34,8 por ciento. La única medida estrella, "y se queda escasa" según él, es el millón de euros para los bonos al comercio, a su modo de ver.

Para él, que la consejera diga que la salud del comercio es adecuada, y vista la partida que se destina, indica "hipocresía". Además, ha remarcado que teniendo en cuenta los plazos "alargados" y los muchos trámites que hay que hacer para aprobar las citadas directrices, ve difícil que dé tiempo a hacerlo en esta Legislatura. A su parecer, "tiene pinta de que se va a eternizar".

Centeno también ha incidido en la importancia de la autonomía local en materia de comercio y ha advertido de que en las cuencas hay locales vacíos en calles enteras.

Este ha recalcado que, al margen de la competencia desleal de grandes multinacionales o las trabas impositivas, las directrices comerciales determinan hasta el tamaño de las estanterías.

"Falta una desregulación de caballo", ha opinado, a lo que ha conminado a dejar al comerciante desarrollar un proyecto en libertad o, de lo contrario, abocaría "a la ruina".

Frente a estas criticas, la diputada socialista María Esther Freile ha defendido que se está en un proceso "participativo y abierto", para conseguir un documento plural.

"No hay confrontación, solo trabajo coordinado", ha replicado, por otro lado, a las críticas de la oposición. Ha defendido, en este sentido, que se negocia para conseguir llevar a cabo los proyectos en el interés general de todos.

Ha resaltado, también, que se han puesto en marcha programas con "éxito" como los bonos de comercio, además de apoyar a la adaptación de las nuevas realidades en el sector. A su juicio, se ha "indispensables" estas directrices para dar solución a lo que es una prioridad para el Principado, en su apoyo al comercio local.