RTPA emite en directo desde este miércoles todas las etapas de la Vuelta Ciclista a Asturias

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OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) recupera este jueves la retransmisión en directo de la Vuelta Ciclista a Asturias, una cobertura que no realizaba desde hace siete años. El dispositivo incluirá la emisión íntegra de las cuatro etapas, con conexiones en directo de jueves a sábado a partir de las 16.15 horas y el domingo desde las 13.30 horas.

La retransmisión contará con más de 40 profesionales y un despliegue técnico que incluye un helicóptero equipado con sistema Cineflex, un avión relé y tres motos con cámara para el seguimiento de la carrera desde distintos puntos del pelotón.

Según ha informado la propia RTPA, la producción se realizará desde una unidad móvil de última generación, con grafismos geolocalizados por GPS y transmisión vía satélite. La narración será de Héctor Alonso, con los comentarios del exciclista Santi Pérez y las entrevistas en meta de Nacho Mateos.

En paralelo, la Radio del Principado de Asturias (RPA) ofrecerá una cobertura especial con conexiones tras los boletines de las 17.00 horas los días 23 y 24, un programa especial el sábado de 16.00 a 18.00 horas y seguimiento de la etapa final el domingo.