De Rueda (PP) considera un "fracaso con mayúsculas" la política de conectividad aérea del Principado

Publicado 31/12/2018 12:57:37 CET

OVIEDO, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Pedro de Rueda, ha dicho que la falta de vuelos desde y hacia el Aeropuerto de Asturias es un "fracaso con mayúsculas" achacable al Gobierno regional, de signo socialista.

De Rueda se ha pronunciado en estos términos, a preguntas de Europa Press, tras conocerse las explicaciones del Gobierno del Principado en relación a las plazas de libre disposición de las que gozó el Gobierno asturiano tras adjudicar su contrato al grupo IAG (Iberia Express, Vueling, Iberia y Air Nostrum). Fue el propio De Rueda el que preguntó en el parlamento asturiano sobre el asunto para que el Gobierno respondiese que las plazas fueron utilizadas para promoción de Asturias.

Sin embargo, los datos que ha aportado el Principado de Asturias en su respuesta no llegan al aprobado, según De Rueda. "No sé si quieren ocultar algo, pero lo parece", ha dicho. Así, ha explicado que no basta con que se diga qué sociedad o ente disfrutó de las mencionadas plazas, sino para qué.

El problema de fondo, ha añadido De Rueda, es que Asturias carece desde hace años de un verdadero plan de conectividad aérea, algo que sí han desarrollado comunidades vecinas como Cantabria o Galicia.

Las consecuencias de esa falta de políticas son la falta de conexiones con el Aeropuerto de Asturias, ha dicho el diputado del PP, que ha lamentado que se haya dejado al Principado sin conexiones internacionales.

Después de que los concursos de promoción turística que licitó el Gobierno asturiano quedasen desiertos, De Rueda tampoco confía mucho en los nuevos que ha lanzado, con más dinero. "Es probable que puedan captar a alguna compañía, pero volverá a ser un parche", ha lamentado.

Lo que hace falta para una comunidad como Asturias, según De Rueda, es un plan "riguroso" para apostar por una estrategia determinada durante años y conseguir así avanzar hacia el éxito, sin quedarse en el corto plazo "a golpe de ocurrencia".