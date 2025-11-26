De Rueda (PP) define la estación de Valgrande-Pajares como "emblema del desastre de gestión socialista en Asturias"

El diputado regional del PP de Asturias, Pedro de Rueda, este miércoles en Pajares. - PP ASTURIAS

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP asturiano, Pedro de Rueda, ha denunciado este miércoles los problemas de la estación de esquí de Valgrande-Pajares, que ha calificado como "emblema del desastre de gestión socialista en Asturias".

Según De Rueda, la estación no tiene actividad en verano ni prepara la temporada invernal con antelación. "La consecuencia de este desastre absoluto de gestión es que, mientras en otras estaciones dependen de la nieve, aquí se puede cerrar por conflictos de personal, averías de maquinaria o cualquier otra falta de previsión", ha afirmado durante su visita a Pajares.

Entre las deficiencias que presenta la estación invernal, el diputado del PP ha señalado que "la balsa de innivación artificial está averiada, los cañones estropeados y algún telesquí de Puente de la Reina descarrilado, a uno o dos días de abrir la temporada".

De Rueda considera que la situación refleja un "desprecio a los asturianos, a los usuarios y a este motor económico del Valle de Lena".