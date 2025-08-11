La ruta Carlos V Tazones-La Villa alcanza su 41 edición

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ruta Carlos V Tazones-Villaviciosa ha sido presentada este lunes en el Ayuntamiento de Villaviciosa, con la asistencia de José Antonio Fernández Costales, concejal de deportes, Manolo Villazón, Presidente del Club de Atletismo Villaviciosa - El Gaitero, Iván Rubio, atleta del club maliayo.

La ruta Imperial está organizada por el Club Atletismo Villaviciosa, con el apoyo del Ayuntamiento, y varias empresas colaboradoras, y es una de las más longevas de Asturias llegando a su 41 aniversario.

En 1981 se celebró la primera edición y desde hace 9 años, se ha integrado en el programa de actos de la recreación del Primer Desembarco de Carlos V, que se celebrará los días 25 y 25 de agosto en Tazones y Villaviciosa.

La 41 edición de este año tendrá lugar el próximo 24 de agosto, con salida en Tazones a partir de las 11 horas y llegada a Villaviciosa. Las inscripciones, abiertas hasta el 19 de agosto.

Los ganadores de la anterior edición fueron Alicia González Ruiz (Relieve) quien batió el record de la prueba que estaba en poder de Rocío Ríos dejándolo en 42,29 y Alejandro Onís (Oriente). El record masculino sigue en poder de Ivan Hierro desde 2009 quien paró el cronómetro en 35,15.