Saavedra acusa al PP de cuestionar el programa de detección precoz de cáncer de mama para defender a Moreno

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha acusado este martes en sede parlamentaria a la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo "cuestionar el programa de detección precoz de cáncer de mama en Asturias con insinuaciones y con una estrategia política que no busca mejorar la sanidad asturiana sino defender al presidente de su partido en Andalucía".

"Asturias no es Andalucía. Aquí en Asturias, en el sistema público de salud, no se juega con la salud de las mujeres. Aquí, la sanidad pública es un pilar del estado de bienestar, no un negocio. Y esa es la gran diferencia", dijo la consejera.

La intervención de la consejera respondía a la pregunta de la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo, sobre la suspensión de mamografías de cribado en Jarrio en un periodo de tiempo entre 2019 y 2020. Ha explicado la titular de salud que esa suspensión fue en todo el sistema sanitario y no sólo en Jarrio y tuvo como causa principal, como en el resto del Principado, la reorganización asistencial derivada de la pandemia de COVID-19, que obligó a priorizar recursos humanos y técnicos hacia la atención urgente y hospitalaria.

"La suspensión temporal de el mamográfico fue una decisión técnica basada en criterios de seguridad, disponibilidad de personal y reorganización de circuitos asistenciales. No fue una omisión, sino una medida excepcional en un contexto de emergencia sanitaria global. Durante ese periodo se produjo una revisión técnica del equipamiento de imagen también, que requirió ajustes en los protocolos de seguridad radiológica. Esta revisión, aunque necesaria, contribuyó a la demora acumulada", explicó la consejera.

Pilar Fernández Pardo se ha referido a "la paralización del programa de cribado de cáncer de mama en el Área Sanitaria I de Jarrio durante los años 19 y 20, durante al menos un año". Dijo la 'popular' que fueron "casi 4.000 mujeres del occidente asturiano las que quedaron sin acceso a las mamografías bianuales de cribado de cáncer de mama, sin diagnóstico precoz, sin una herramienta básica para salvar vidas".

Estas palabras de la diputada del PP han levantado las críticas de la consejera que ha advertido a la diputada de que "no se puede venir a este Parlamento a sembrar dudas sobre un programa que salva vidas ni se puede crear incertidumbre en la ciudadanía para hacer oposición".

"No todo vale. No se puede utilizar a las mujeres como ariete político para defender intereses de partidos que no son de Asturias. No se puede hacer política con la salud y mucho menos mala política. Si quiere hablar de salud, hablemos, pero con datos, con rigor y con respeto, porque lo que no vamos a permitir es que se utilice este Parlamento para desprestigiar un sistema que funciona, que protege y que salva vidas", dijo la consejera.

Saavedra ha vuelto de defender la gestión de su consejería en lo que a los cribados de mama se refiere y ha asegurado que puede garantizar que en Asturias, con la prueba ya practicada y que pudiesen haber presentado algún tipo de lesión o sospecha de alguna lesión, fueron citadas y atendidas en cualquier momento.

"Quiero destacar que el programa de cribado de mamá ha ampliado también su cobertura etaria. Quiero subrayar que el Hospital de Jarrío no ha sido olvidado ni relegado, al contrario, es objeto de atención específica en nuestra estrategia de salud pública", dijo la consejera que ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad a las mujeres asturianas y que sepan que pueden confiar en el sistema sanitario público y que el programa de detección de cáncer de mama en Asturias funciona.

EL PP DICE QUE "NO ES UNA INCIDENCIA PUNTUAL"

Las explicaciones de la consejera no convencieron a la diputada del PP que ha incidido en que "nadie ha asumido responsabilidades por lo ocurrido" y ha reclamado a Saavedra "que pida perdón".

"No hablamos de una incidencia puntual ni de una demora técnica, hablamos de una paralización total y las consecuencias fueron muy graves. Cuando por fin se reanudó el cribado, se detectaron 20 casos positivos", explicó la diputada del PP.

Para la parlamentaria 'popular' lo más indignante es que el gobierno asturiano conocía la situación y sabían que en Jarrio no se estaban haciendo mamografías, sabían que el programa estaba parado y aún así no tomaron ninguna medida efectiva.

Considera Fernández Pardo que este es un asunto que nunca debió suceder y sobre el que el Gobierno sigue sin dar la cara ni asumir ninguna responsabilidad política.

VOX TAMBIÉN CRITICA LOS CRIBADOS

También la diputada de Vox, Sara Álvarez, ha preguntado a la consejera por los cribados poblacionales que se realizan en Asturias, lo que ha aprovechado para volver a porner de manifiesto los datos y los mecanismos de control y evaluación que aplican en el Principado y que "son múltiples y rigurosos".

La parlamentaria de Vox ha lamentado que "los escándalos protagonizados por unos y otros gobiernos regionales han puesto de moda los cribados y han hecho inevitable cuestionar qué está pasando con las políticas sanitarias, con esa dejación de responsabilidades que está ocurriendo en muchas partes de España y también, cómo no, en Asturias".

Sara Álvarez ha acusado al Gobierno de Barbón ha dejado de lado a las mujeres del occidente asturiano en la prevención de una de sus dolencias más graves, que es el cáncer de mama.