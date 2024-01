Saavedra asegura que "no van a aumentar" las movilidades de personal con el nuevo mapa sanitario

OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha asegurado este martes a representantes de los colegios profesionales del ámbito sanitario que "no van a aumentar" las movilidades de personal con el nuevo mapa sanitario.

"Ahora mismo estamos con ocho áreas sanitarias y no existe esa movilidad dentro del área sanitaria; no estamos moviendo a la gente de un lado para otro y lo mismo ocurrirá en un área más grande. Hay herramientas, digamos, normativas, como son las movilidades que existen ahora mismo, pero que no van a aumentar por esta situación. Y al mismo tiempo, como dije, estamos trabajando con las organizaciones sindicales para tener un acuerdo profesional claro antes de seguir con la tramitación del decreto", dice.

Saavedra, que ha mantenido un encuentro con dirigentes de los órganos colegiales para presentar el borrador del modelo de reordenación de las áreas sanitarias, que pasarán de ocho a tres, ha incidido en la importancia de "transmitir tranquilidad" tanto a los usuarios, como a los profesionales.

"Queremos disminuir la burocracia y agilizar los circuitos asistenciales", ha aseverado en declaraciones remitidas a los medios con motivo de la reunión, afirmando que se pretende que el nuevo modelo organizativo contribuya a reducir las listas de espera y mejorar la atención a la población.

En ese sentido, reitera que "no va a haber ninguna merma de ningún servicio ni ninguna prestación en ninguno de los dispositivos". "Nuestra idea con esta reorganización del mapa sanitario es potenciar los hospitales comarcales, aumentar su cartera de servicio y hacerlos más atractivos también para los profesionales", argumenta.

Además, se ha referido al acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales para hacer "una planificación de reuniones y un documento base" para iniciar una negociación sobre el pacto de contrataciones, los puestos de difícil cobertura y la representatividad sindical.

"Es algo que vamos a trabajar en estos meses al mismo tiempo que seguimos trabajando en el documento para tenerlo finalizado antes de empezar su tramitación como decreto, tener cerrado esa parte de los profesionales", ha confirmado, avanzando que al pasar de 8 a 3 áreas sanitarias habrá que revisar la ratio "para que haya una mayor equidad" y posiblemente "pueda haber un aumento probablemente de recursos humanos en algunas de estas zonas".