Saavedra defiende que el estatuto marco para personal sanitario "no se puede fragmentar" como piden los médicos

La consejera de Salud, Concepción Saavedra. - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha defendido este viernes que el nuevo estatuto marco que se elabore para el personal sanitario "no se puede fragmentar", tal y como solicitan los médicos, colectivo que quiere uno propio. Sí considera la consejera que se puede hacer un estatuto en el que "cada una de las categorías tengan su representación y se visibilicen".

En unas declaraciones remitidas a los medios tras su participación en el Consejo Interterritorial de Salud, la titular del ramo en Asturias ha explicado que la negociación de este estatuto marco está complicando la asistencia sanitaria en todas las CCAA, y es por ello que en el seno del Interterritorial se ha pedido que se reinicie "toda esta situación" y se vuelva a llegar a acuerdos previos, con nuevas reuniones con los profesionales para, "por parte de todos, poder llegar a algún tipo de consenso" antes de que llegue enero y se confirme la huelga indefinida anunciada.

"Desde Asturias le pedimos al ministerio que ponga todos los medios necesarios para llegar a un acuerdo", ha enfatizado, mostrando nuevamente la disposición de Asturias a colaborar "en lo que sea necesario".