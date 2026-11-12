Saavedra destaca el papel de Asturias en cirugía reconstructiva compleja del suelo pélvico

Sociedad Iberoamericana de Neurourología y Uroginecología (SINUG) - PRINCIPADO

GIJÓN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha destacado este jueves que Asturias es un referente en cirugía reconstructiva compleja, especialmente en el ámbito del suelo pélvico, y ha puesto en valor la actividad innovadora que desarrolla el Servicio de Urología del Hospital Universitario de Cabueñes, durante la inauguración del curso de la Sociedad Iberoamericana de Neurourología y Uroginecología (SINUG), que se celebra en Gijón.

Saavedra ha agradecido a la sociedad científica que haya elegido Gijón para celebrar este encuentro y ha destacado el trabajo que se desarrolla en Cabueñes, tanto en técnicas quirúrgicas innovadoras como en su unidad integral y multidisciplinar de suelo pélvico, en la que participan profesionales de Urología, Ginecología y Rehabilitación.

Entre las técnicas que se abordarán durante el curso ha citado la enucleación prostática, un procedimiento que, según ha explicado, permite actuar de manera más localizada y evitar daños en los tejidos circundantes. La consejera ha señalado que el encuentro permitirá conocer esta técnica, que presentará el doctor Bello, y ha destacado la importancia de compartir estos procedimientos entre profesionales debido a su prolongada curva de aprendizaje.

La titular de Salud también ha recordado que el Hospital de Cabueñes ha alcanzado el millar de intervenciones de cirugía robótica, con una presencia destacada del servicio de Urología. A su juicio, estos avances reflejan la capacidad de los profesionales asturianos para incorporar técnicas y tecnologías innovadoras.

Por último, ha defendido que el objetivo del Gobierno asturiano es extender los tratamientos más avanzados de manera equitativa por todo el territorio, de forma que los pacientes puedan acceder a ellos "viva donde viva". Como ejemplo, ha citado la realización de cirugía reconstructiva compleja del suelo pélvico en el Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea, gracias a la colaboración y desplazamiento de profesionales.