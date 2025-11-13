Saavedra dice que los plazos administrativos permiten que la ampliación de Cabueñes se reinicie esta legislatura

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra se ha referido este jueves a las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes y ha manifestado que "confía" en que las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes estarán en marcha antes del fin de esta legislatura". "Los plazos administrativos actuales permiten albergar esa expectativa con cierta holgura, pero lo digo con cautela, porque sabemos que una contratación pública puede enredarse por factores ajenos a la voluntad política", dijo Saavedra.

La consejera respondía así a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que ha preguntado su sobre "si la ampliación del Hospital de Cabueñes será puesta en marcha esta legislatura". "Espero ver el reinicio de las obras antes de que concluya esta legislatura y, si es posible, un poco antes", dijo la consejera.

Ha explicado que una vez adjudicado el contrato para la redacción del proyecto --entre finales de este año y principios del próximo--, hay un plazo máximo para su elaboración de ocho meses. Después habrá que supervisarlo y licitar la ejecución de la obra.

"Si todo transcurre según lo previsto, y le puedo asegurar que todos en contratación, en obras, estamos trabajando en este proyecto, podríamos ver el inicio de las obras antes de que finalice 2026 o, en todo caso, antes de que finalice la legislatura. No vengo a hacer apuestas, pero sí puedo comprometer trabajo, seguimiento y responsabilidad", dijo.

Saavedra ha vuelto a incidir en que han actuado con transparencia, han dado explicaciones en todos los foros pertinentes y seguirán haciéndolo, porque el Hospital Universitario de Cabueñes es una "infraestructura estratégica para Gijón y para Asturias y merece una ampliación a la altura de las necesidades sanitarias de la ciudadanía".

Así ha indicado que actualmente Tragsa está ejecutando los trabajos que se le han encargado, el primero para cerrar ordenadamente la obra ejecutada, y el segundo para prestar apoyo técnico en la realización del nuevo proyecto básico de ejecución y de restauración seguridad y salud, incluyendo la existencia técnica de la Dirección Facultativa.

La consejera ha añadido que ya existe una adjudicación provisional por lo que "si no hay reclamaciones, esperan que la firma del contrato se produzca entre finales de este año y comienzos del próximo".

Ha indicado la consejera que el de Cabueñes "es un asunto de gran interés para la ciudadanía para la ciudadanía de Gijón y también para toda Asturias". "Puedo hablarle con certeza de lo que ya está hecho y con cautela de lo que está por venir", dijo Saavedra, que ha repasado las acciones llevadas a cabo desde la resolución provisional del contrato de la UTE adjudicataria hace nueve meses y medio, periodo en el que ha dicho "han actuado con rigor y transparencia".

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que ha repasado todos los avatares de esta obra y ha incidido en que teniendo en cuenta que estamos a mediados de noviembre del 2025, no tienen las cuentas claras y precisamente por eso trasladan esta pregunta a la comisión, para saber si tienen la garantía de que veremos en esta legislatura las obras de Cabueñes en marcha.