Saavedra pide apoyo para avanzar en un sistema sanitario público fuerte, moderno, humano e innovador

Comparecencia del equipo de la consejería de Salud en la Junta General.

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra ha defendido este viernes en sede parlamentaria las cuentas de su departamento para 2026 y ha pedido el apoyo para las mismas asegurando que el de Asturias es "uno de los modelos de atención sanitaria más avanzados del país, que no lo olvidemos, tiene una de las mejores sanidades del mundo". "Les pido su apoyo para que juntos podamos seguir construyendo un sistema sanitario público fuerte, moderno, humano y cada día más avanzado e innovador", dijo Saavedra.

Ha explicado la consejera que este presupuesto es "una inversión en el presente pensando en el futuro de Asturias" y se trata de un nuevo modelo de atención sanitaria que están innovando porque ha advertido que "si seguimos año tras año haciendo las mismas cosas obtendremos los mismos resultados". "Necesitamos innovar y avanzar, a veces más rápido que la propia sociedad", dijo.

Ha manifestado que "cree firmemente en la potencia de la sanidad asturiana como referente, como elemento de cohesión social y territorial y como motor de cambio e innovación, no solo como ejemplo de una sociedad que se compromete con la atención a la salud con una de las mayores inversiones por habitante del país".

"Si invertimos más que la mayoría, no es para hacer lo mismo que los demás, es para poder hacer más, ser más eficientes y conseguir mejores resultados en salud", dijo Saavedra.

Así, ha indicado que el presupuesto de la Consejería de Salud para el año 2026 es de 2.549,3 millones, el 36,91% del total. Ha explicado en su intervención que por primera vez en cuatro décadas Asturias se posiciona en lo que será la sanidad de vanguardia del futuro y que queda definida por una estructura organizativa que permitirá ser muy ágiles en la toma de decisiones.

Para ello ha manifestado que dispondrán de un nuevo mapa sanitario y una nueva estructura que permitirá ser más eficientes en la prestación de los recursos y territorialmente más equitativos.

INVERSIONES

De este modo las cuentas de Salud para el próximo año, las primeras con tres áreas sanitarias, sellan un compromiso con la mejora de la red asistencial, la innovación y las nuevas tecnologías. El Principado destinará a 40,6 millones a mejorar la red asistencial con dos proyectos en la línea de los nuevos tratamientos personalizados, sobre todo en enfermedades metabólicas y frente al cáncer.

Ha destacado la consejera la construcción de un ciclotrón en el entorno del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que permitirá producir en Asturias los radioisótopos que se usan en medicina nuclear. Para este proyecto, que se desarrollará en varios años, se reserva una partida de 3,2 millones en 2026.

La instalación de equipo de PET TAC en el Hospital Universitario de Cabueñes, con una inversión que rondará los cuatro millones y evitará que pacientes del área tengan que desplazarse al HUCA.

Además, se dotará al sistema sanitario de dos elementos estratégicos más: la nueva unidad multidisciplinar para la atención a las enfermedades raras y la unidad de investigación clínica. Aunque ambas estarán ubicadas en el HUCA, darán servicio a toda Asturias.

Otras inversiones anunciadas por la consejera fueron la reforma de los quirófanos del Monte Naranco (2 millones); la mejora de los quirófanos del HUCA y del Hospital de Cabueñes (2,5 millones); la creación de las salas blancas de farmacia en los hospitales de Avilés, Arriondas y Cangas del Narcea (1,3 millones); la creación de la unidad del ictus del San Agustín (0,6 millones); la compra de un TAC para el Hospital Valle del Nalón (0,9 millones) o la adquisición de cuatro salas de rayos X, 24 ecógrafos, un equipo portátil de rayos, además de mesas y lámparas quirúrgicas, por valor de seis millones.