La Sala Inmersiva del Pozu Santa Bárbara abrirá los fines de semana a partir del 26 de septiembre

Experiencia inmersiva del Pozo Santa Bárbara de Mieres. - AYUNTAMIENTO DE MIERES

OVIEDO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala Inmersiva del Pozu Santa Bárbara de Mieres abrirá al público los fines de semana a partir del 26 de septiembre para ofrecer una iniciativa que permite experimentar, sin barreras físicas y de forma accesible, una visita al interior de una mina de carbón, con sonido ambiental, vibraciones y proyecciones de calidad.

Esta instalación ha formado parte durante el verano de las visitas guiadas al Pozu y de los itinerarios del bus turístico, iniciativas enmarcadas en el programa Disfruta Mieres, y ahora se podrá visitar de manera independiente los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La Sala Inmersiva es una estructura modular, creada a partir de un contenedor marítimo y que simula una jaula de mina, a través de la cual se ofrece una experiencia "única y adaptada a todos los públicos". Se trata de un viaje al interior y a la historia del primer pozo minero declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Este proyecto, que ha supuesto una inversión de casi 167.000 euros, ha sido ejecutado a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Montaña Central y financiado por fondos de la Unión Europea-NEXTGenerationEU.

Los periodos previstos de apertura serán los fines de semana del 26 de septiembre al 6 de diciembre y desde el 20 de marzo hasta el 26 de septiembre de 2027. Además, también estará abierta los días 12 de octubre, 2 de noviembre, 7 y 8 de diciembre, 25 y 26 de marzo, 16 de agosto y 8 de septiembre.