Sale a licitación la rehabilitación de la capilla de Las Nieves, en Póo de Llanes

OVIEDO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes ha sacado a licitación los trabajos de reparación y refuerzo estructural de la capilla de Las Nieves, en Póo. El presupuesto base de licitación es de 140.331 euros y el plazo para la presentación de ofertas, se extiende hasta el próximo 11 de septiembre. La ejecución de los trabajos será de seis meses.

Según ha explicado el Consistorio en nota de prensa, la cubierta de la nave central de la edificación sufrió un desplome en noviembre de 2020 debido a las lluvias y al estado de deterioro de la estructura, lo que obligó a instalar una cubierta provisional con pontones de madera y tablero fenólico protegidos por un toldo.

El proyecto para la capilla de Las Nieves consiste en el desmontaje de las cubiertas actualmente arruinadas, la consolidación de los muros mediante el uso de resinas expansivas y la construcción de una nueva cubierta con vigas y pontones de madera laminada e igual configuración a la cubierta original. Se instalará un cerramiento de tablones de madera, aislamiento y tableros hidrófugos.

Además, se picará el mortero de cemento de la fachada y del interior, que no es el original, y se sustituirá por un mortero de cal que se pintará con pintura mineral a base de silicato de potasio.

La capilla de Las Nieves de Póo está distribuida en una sola planta (excepto en la parte trasera que dispone de un altillo de acceso al bajocubierta sobre las bóvedas), consta de una única nave entre dos muros de carga, y está formada por tres cuerpos: pórtico, nave y un testero que engloba la cabecera y una sacristía posterior.

Cuenta con una superficie construida de 152,71 metros cuadrados, una superficie útil de 94,51 metros, y se encuentra incluida en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias.