Salud advierte de que la incidencia de la gripe en Asturias continúa "muy alta", con 20,3 casos por 100.000 habitantes

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, y la consejera de Salud, Concepción Saavedra, durante la rueda de prensa posterior a Consejo de Gobierno. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha advertido este lunes de que la incidencia de la gripe en Asturias continúa siendo "todavía muy alta", con 20,3 casos por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Severa. Esta cifra supone un incremento de casi cuatro puntos respecto a la semana anterior, cuando se registraban 16,7 casos por 100.000 habitantes.

Saavedra ha precisado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que, pese al aumento, la situación "no es todavía preocupante" y que la presentación clínica de los casos detectados "es la habitual", con síntomas como tos, fiebre, malestar general, rinorrea y dolor de garganta. En aproximadamente el 50% de los pacientes, la aparición de los síntomas se produce "de forma súbita".

En cuanto a la campaña de vacunación, iniciada el pasado 14 de octubre, la consejera ha informado de que hasta el 9 de noviembre se habían administrado en Asturias 167.964 dosis, una cifra superior a la del mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaban unas 130.000. De las personas inmunizadas, 116.000 son mayores de 64 años, lo que supone una cobertura del 38%, mientras que 5.000 son menores de cinco años (30% de cobertura) y 1.000 son mujeres embarazadas.

Saavedra ha destacado el "buen ritmo" de vacunación y ha recordado que desde la semana pasada se ofrece la posibilidad de vacunarse también en horario de tarde en todas las áreas sanitarias. La consejera ha avanzado que esta semana se mantendrán 34 puntos de vacunación abiertos entre las 16.00 y las 20.00 horas para facilitar el acceso a los colectivos más vulnerables en todas las áreas sanitarias.

En cuanto a la vacunación frente a la Covid-19, la consejera ha explicado que el Ministerio de Sanidad ha elevado este año el grupo de referencia a las personas mayores de 70 años, y ha resaltado que se ha observado "un aumento de peticiones" para recibir ambas vacunas --la de la gripe y la del coronavirus-- de manera simultánea. En total, se han administrado ya 124.671 dosis de la vacuna contra la Covid-19, cifra superior a la registrada el pasado año por estas fechas.

Respecto al virus respiratorio sincitial (VRS), Saavedra ha señalado que la cobertura en la población adulta alcanza ya el 73% de la población diana, mientras que en la población infantil --especialmente en menores de dos años-- se han vacunado 2.615 niños, lo que representa una cobertura superior al 90%. La consejera ha recordado que el pasado año, tras la vacunación infantil frente al VRS, se observó "una disminución significativa de los ingresos y de la morbilidad respiratoria" en este grupo.

Asimismo, ha insistido en la importancia de mantener las medidas higiénico-sanitarias básicas para prevenir contagios, como cubrirse la boca al toser o estornudar, lavarse las manos con frecuencia, utilizar pañuelos desechables y ventilar adecuadamente los espacios cerrados. También ha recomendado el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios o estar en contacto con personas de riesgo.

CENTRO DE SALUD VILLALEGRE-LA LUZ

Por otro lado, la titular de Salud ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 757.684 euros para las obras de renovación y reforma de la cubierta del Centro de Salud Villalegre-La Luz, en Avilés. La actuación, actualmente en fase de licitación, tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses y medio y permitirá mejorar la estanqueidad y eficiencia energética del edificio, incrementando el confort de profesionales y usuarios.