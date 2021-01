Salud espera un alto incremento de ingresos en planta y UCI en las próximas semanas

OVIEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Director general de Salud Pública, Rafael Cofiño y la directora General del Sespa, Concepción Saavedra, han comparecido este jueves en rueda de prensa para informar sobre la situación actual epidemiológica y asistencial en la región y han destacado que para las próximas semanas se espera un fuerte incremento de los ingresos en planta y en UCI para el que ya se están preparando.

"En la anterior semana hemos registrado un aumento del 150% de los ingresos hospitalarios. Aumenta la incidencia del virus, aumenta la incidencia de mayores de 65 años y por tanto aumentan los ingresos hospitalarios", ha destacado Saavedra que ha añadido que además en esta ocasión "no se parte de cero" ya que hay pacientes ingresados de la segunda ola, de los meses de octubre y noviembre, lo que hace que la situación sea más complicada.

Todo ello, según ha indicado Saavedra hará posiblemente necesaria una reorganización de la actividad sanitaria programada y de los recursos humanos. Ha explicado que hasta ahora continúan manteniendo la actividad programada.

Por niveles ha explicado que en el Nivel 1, de atención Primaria se sigue trabajando de manera importante y con papel clave en diagnósticos y seguimiento. Así son actualmente 10.135 los ciudadanos en seguimiento por primaria entre casos positivos y contactos estrechos y se mantienen los 14 puntos de autocovid con posibilidad de crecer.

En cuanto a pacientes ingresados ha destacado que son 286 ingresados por Covid y 24 por sospecha, destacando ese aumento del 150% en la última semana y que esperan que ese aumento se mantenga esta semana y la que viene. Ha indicado que la ocupación global es del 75,96%.

En las UCI aún no ha habido aumento llamativo pero se espera que empiecen a crecer los ingresos la semana que viene y la siguiente. "Insistir en que no partimos de cero sino que hay 54 pacientes covid y 43 pacientes no covid en nuestras UCI", ha dicho.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Rafael Cofiño ha insistido en que la situación en Asturias derivada de la pandemia "es preocupante" por el incremento de contagios que se sigue registrando y que hace que la región entre en una situación del alta transmisión que sitúa en el nivel 4 --muy alto-- en cuanto al número de contagios y en el nivel 3 --alto-- en el plano asistencial. Así, en la jornada de ayer se registró el mayor número de contagios de esta tercera ola, con 366 nuevos positivos.

Ha indicado que la tasa de positividad acumulada en estos últimos siete días es del 8,71%; un periodo en el que se han hecho 25.000 pruebas últimos, testando así al 1% de la población asturiana.

Cofiño ha recordado las últimas medidas adoptadas y ha vuelto a explicar los motivos por los que se ha optado por este nuevo modelo de restricciones por concejos, un modelo diseñado por el Observatorio de Salud, Dirección de Salud Pública y Universidad de Oviedo. "No es un modelo fácil de explicar en lo que a cuestiones técnicas se refiere", ha indicado el director de Salud.

Preguntado por la situación en municipios concretos como el caso de Grado que ya lleva tiempo con restricciones sin que su situación haya registrado mucha mejoría, Cofiño ha indicado que se hará una revisión de la situación para ver que medidas se alargan o se añaden y ha advertido de que "a veces en 14 días no se van a poder ver resultados". Ha reconocido además que Gijón es uno de los concejos que más les preocupa por su posible evolución.

DATOS RESIDENCIAS

Cofiño ha querido referirse a los datos en las residencias destacando que en esta tercera ola la incidencia del número de casos en residencias en del 5%, una reducción del 84% respecto a la primera ola.

Además la proporción de fallecidos pasó del 44% en primera ola registrada en la región al 3,8% en esta tercera ola, con una reducción del 89%.