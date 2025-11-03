Salud mental y lesiones musculoesqueléticas centran el XV Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología

Presentación del XV Congreso Internacional y XIX Nacional de Ergonomía y Psicosociología, que se celebrará en Gijón del 5 al 7 de noviembre de 2025. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Laboral Ciudad de la Cultura acogerá el XV Congreso Internacional y XIX Nacional de Ergonomía y Psicosociología, que se celebrará los próximos días 5 y 6 y que reunirá a unos 300 expertos de diversas disciplinas.

El evento, que coincide con el 25 aniversario de la constitución de la Asociación Asturiana de Ergonomía (Preveras), constará de 22 mesas redondas, conferencias y talleres y una mesa cuadrilátera, que este año abordará el absentismo con propuestas para reducirlo.

Así lo han destacado, durante la presentación del congreso en el Consistorio gijonés, la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, el presidente de la Asociación Española de Ergonomía, Gustavo Rosal, y el presidente de la Asociación Asturiana de Ergonomía (Preveras), Javier Llaneza Álvarez.

Pumariega, por su parte, ha incidido en la importancia de este congreso, que acoge a cientos de profesionales tanto nacionales como internacionales y que pone el foco en cómo la ergonomía y la psicosociología aportan valor real a las organizaciones y al bienestar de las personas trabajadoras.

Rosal, por su parte, ha destacado que el arranque del congreso coincide con la celebración del Día Internacional de las Personas Cuidadoras.

En este sentido, ha avanzado que participarán en una mesa redonda dos personas de geriátricos de Valencia, que han vivido la Dana, pero también personas que atienden cuidados paliativos o técnicos de emergencias para que hablen de sus experiencias cuando la pandemia de la Covid-19, y a las que se les va a hacer un homenaje.

Otra mesa redonda abordará las condiciones de trabajo de los fotoperiodistas, de los que ha resaltado que fotografían realidades pero no la suya. Ha incidido, unido a ello, que se ha hecho un primer estudio de las condiciones de trabajo de los fotoperiodistas que, por ejemplo, se suben a sitios elevados para captar una imagen o a los que puede caerles una pedrada en manifestaciones.

Además, Rosal ha apuntado que cuentan con expertos de disciplinas diversas y ha señalado que abordarán también la perspectiva de género. Con todo, ha asegurado que en el congreso se podrán escuchar temáticas "interesantes".

Llaneza, por su lado, ha destacado que Gijón es una ciudad "muy ergonómica", a lo que ha agregado que tiene un referente arquitectónico internacional.

En cuanto a los temas a debate en el congreso, ha señalado que la salud mental, a la que ha considerado una "asignatura pendiente", y las lesiones neuromusculoesqueléticas, tiene relación directa con buena parte del absentismo laboral.

Especialmente ha resaltado la conferencia inaugural sobre los aspectos de la psicología en el ámbito laboral, que correrá a cargo de José Muñiz, quien hasta hace unos meses ostentaba el cargo de rector de la Universidad Nebrija.

También ha llamado la atención sobre destaca la labor del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) "que es un pilar clave para la investigación, prevención y promoción de la ergonomía en el Principado a través del Plan de salud, seguridad y Medio Ambiente laboral".