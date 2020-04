Salud rechaza el uso de mascarillas reciclables en centros sanitarias

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno asturiano, Pablo Fernández, ha rechazado este jueves de forma tajante la posibilidad de que se usen en centros sanitarios asturianos las mascarillas reciclables elaboradas por un consorcio de empresas coordinado por el Gobierno asturiano.

En una comparecencia pública, Fernández ha dicho que las mascarillas de uso sanitario "no son reciclables" y que eso es algo que se sabe desde hace tiempo porque así lo establece la Agencia Española de Medicamentos y Productos. Por esa razón, no se puede utilizar algo así en centros sanitarios.

Las palabras del consejero de Salud contrastan con las declaraciones del pasado 9 de abril de su compañero de gabinete el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Ejecutivo asturiano, Borja Sánchez. En una rueda de prensa se refirió al proyecto para reciclar miles de mascarillas al día y dijo que ya se habían hecho las pruebas y que se había obtenido el "visto bueno" de las autoridades sanitarias y del Instituto de Riesgo s Laborales. "Confío en contar con producción suficiente para abastecer las necesidades del personal sanitario", comentó Sánchez.

Sin embargo, los sanitarios no podrán finalmente hacer uso de ese tipo de mascarillas, según las declaraciones de Fernández en base a la normativa aplicable. "Eso no quita que no puedan tener otro tipo de usos, pero no en centros sanitarios", ha sentenciado el consejero de Salud.