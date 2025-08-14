Salud recomienda el consumo de agua embotellada en Cangas del Narcea ante el brote de gastroenteritis con 200 afectados

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, se ha referido al brote de gastroenteritis detectado desde ayer en Cangas del Narcea que afecta ya a 200 personas y, ante la sospecha de que el mismo proceda del agua, ha recomendado el consumo de agua embotellada.

Ha explicado que el brote empezó ayer con unas 100 personas afectadas y ahora ya son cerca de las 200 personas. No obstante son "todos casos leves, solamente hubo una persona que requirió ingreso".

"Me dicen ya que es un norovirus, que es un virus que está en los alimentos o en el agua y que además tiene como un inicio muy explosivo, pero al mismo tiempo también la recuperación es muy rápida. Y ahora mismo estamos esperando pues todos los análisis que ha hecho Salud Pública en relación al agua por lo que es muy pronto para decir exactamente de dónde viene", dijo Saavedra.

No obstante la consejera ha indicado que "al ser tanta gente la afectada con una distribución concreta que hace sospechar que el origen sea el agua. "Estamos esperando los análisis y de momento hemos recomendado inicialmente el agua embotellada, ahora como ya han hecho la cloración, la han reforzado desde el ayuntamiento, pues ya en principio, esperar", añadió.

Saavedra ha manifestado que desde la Consejería se ha tratado de reforzar en la medida de lo posible la atención de urgencias y también del centro de salud, una tarea que no ha resultado sencilla "al ser Cangas y estar en vacaciones muchos profesionales". No obstante ha insistido en que "todo lo que se pudo se hizo".