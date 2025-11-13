Salud trabaja para adaptar la atención y los recursos sanitarios en Siero ante su crecimiento poblacional

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra ha defendido este jueves en sede parlamentaria que están trabajando para adaptar la atención y recursos sanitarios en el municipio de Siero, "un concejo dinámico con crecimiento poblacional".

"Estamos adaptando nuestros recursos para responder a esa realidad que existe en este momento. Y también seguimos trabajando con planificación, con coordinación para tomar medidas a corto, a medio y a largo plazo en relación con la atención primaria".

Saavedra se manifestaba así ante la pregunta del diputado del Grupo Mixto de Foro, Adrián Pumares, sobre la atención primaria en Lugones y la de la diputada 'popular' Pilar Fernández Pardo sobre las plazas vacantes en los centros de salud de Lugones, La Fresneda y El Berrón, en Siero, a la sanidad primaria en el concejo sierense.

Ha explicado que el Centro de Salud de Lugones cuenta actualmente con ocho médicos en su equipo de atención primaria, de los cuales solamente en este momento uno está vacante.

Ha añadido que recientemente se ha contratado otro profesional para cubrir situaciones de IT. Además, las dos plazas de pediatría también están completamente cubiertas. "Es cierto que se ha producido o que se había producido una ausencia sobrevenida que ha generado cierta tensión asistencial y un aumento de la demora, pero desde la gerencia también se actuó planificando una actividad médica de jornada de tarde, tanto presencial como telefónica, para absorber esa demora", explicó.

Saavedra dijo además que esa respuesta inmediata se complementa con una medida estructural, que será la oferta de la plaza vacante en el segundo ciclo de proceso de movilidad voluntaria de este año, de final de 2025, y si se cubre como esperan se alcanzará la cobertura total de las plazas y se podrá disponer del refuerzo vinculado, lo que permitirá estabilizar aún más el servicio.

Ha añadido que en la Fresneda, de los cuatro cupos médicos, uno está vacante también por jubilación y cubierto por un médico vinculado. Ha explicado que la atención pediátrica, aunque la plaza está vacante, se garantiza mediante dos medias mañanas semanales con pediatras del centro de salud de Lugones y tres tardes semanales presenciales específicamente destinadas a la población pediátrica de La Fresneda. "La idea es que en diciembre haya un pediatra para La Fresneda y en enero en Lugones", dijo.

Sobre El Berrón, aseguró que de las tres plazas médicas que hay Berrón y las cuatro en Noreña, las siete están cubiertas y las dos plazas de pediatría están cubiertas con normalidad. "A efectos prácticos, tanto Sierro como Noreña-El Berrón, presentan un saldo positivo de más un médico".

La diputada del PP, Pilar Fernández Pardo ha indicado que todo lo que explica la consejera "es absolutamente provisional, es pan para hoy y hambre para mañana".

"La capacidad sanitaria de los ciudadanos se está viendo muy mermada y desde luego no vemos que usted dé solución a sus problemas. Cada vez hay más desesperación por parte de los usuarios de la sanidad pública", dijo Fernández Pardo.

Pumares por su parte ha reclamado una "mayor planificación" y aunque ha indicado que "lo más importante es cuidar a los profesionales, mejorar sus condiciones laborales", no cree que el camino sea obligar en este caso a los vecinos y vecinas de Lugones pero en otro momento puede ser de otra localidad salir a reclamar una atención primaria de calidad para que "el alcalde de turno, con la gerente de turno, con el director o subdirector de turno salgan a anunciar que ponen solución al problema".