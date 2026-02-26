San Martín del Rey Aurelio insta al Principado a priorizar el desdoblamiento del Corredor del Nalón

Corredor del Nalón. - PRINCIPADO

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha aprobado hoy por unanimidad una moción del PP para exigir al Principado el desdoblamiento del Corredor del Nalón (AS-117) como solución estructural a la seguridad vial y la movilidad en la Cuenca.

La iniciativa responde al reciente anuncio del Gobierno autonómico de descartar el desdoblamiento en favor de actuaciones parciales en accesos. El portavoz del PP, José Manuel Pimentao, defiende que estas medidas son "complementarias, pero no sustituyen una solución de fondo". "La seguridad no puede quedarse en parches; separar sentidos reduce conflictos reales", ha destacado.

La moción, aprobada sin votos en contra, reclama ejecutar el proyecto por fases si fuera necesario, pero con "calendario verificable y financiación asegurada". Pimentao ha recordado obras complejas como los túneles de Villalegos, ejecutadas pese a dudas técnicas. "No va de imposibles, sino de prioridades e inversión", ha remarcado.

El edil del PP ha apelado al presidente del Principado, Adrián Barbón, por conocer la importancia de la vía para "miles de conductores diarios". "Le pedimos sensibilidad y hechos; que el desdoblamiento sea prioridad real", ha incidido. Pimentao ha exigido al Gobierno informes completos, transparencia en alternativas y hoja de ruta con plazos y presupuesto.

"El Ayuntamiento habla con una sola voz; ahora toca que escuchen", ha zanjado.