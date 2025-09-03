San Mateo Oviedo 2025: Programa completo, conciertos y fechas clave

OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, Covadonga Díaz, ha presentado este miércoles el programa de las Fiestas de San Mateo 2025, que se celebrarán del 11 al 22 de septiembre, con más de un centenar de actuaciones musicales y culturales, destacando la presencia de artistas internacionales y espectáculos tanto gratuitos como de pago "para todos los públicos".

En una rueda de prensa, la edil ha explicado que los actos de San Mateo comenzarán el jueves 11 de septiembre con el pregón, a cargo este año del embajador de España en Canadá Alfredo Martínez Serrano. Los festejos finalizarán el 22 de septiembre con la tradicional Romería del Cristo. Días antes del inicio oficial de las fiestas, este sábado 6 de septiembre se celebrará el "primer evento de nivel", el Fyin Fest, con actuaciones de Camilo, María Becerra o Noan.

En cuanto al cartel musical de San Mateo Oviedo 2025, reúne a nombres como Europe, Sebastián Yatra, Juan Magán, Omar Montes, Mikel Izal, Duncan Dhu y Coque Malla. Todos estos conciertos se celebrarán en el recinto de La Ería, instalado en el aparcamiento del Estadio Municipal Carlos Tartiere.

También habrá, como en ediciones anteriores, verbenas en el Paseo del Bombé del Campo San Francisco y el jueves 11 y el domingo 21 se instalará un escenario en la Calle Uría para acoger los conciertos del grupo La última legión y la orquesta Assia. Junto a ello, se celebrará el habitual concurso de rock 'Ciudad de Oviedo Alejandro Blanco 'Espina'' en la plaza Feijóo.

La programación cultural se completa con el Ciclo de Teatro San Mateo en el Teatro Filarmónica, actividades infantiles, deporte y mercados tradicionales.

Está por definir el recorrido del desfile del Día de América en Asturias, previsto para el 19 de septiembre, ya que la Avenida de Galicia, calle por la que tradicionalmente ha transcurrido, continúa en obras.

Las casetas hosteleras volverán a ubicarse en el Paseo del Bombé, el Paseo de la Herradura, la Plaza Porlier y la plaza de la Catedral. Además el Campo San Francisco será de nuevo sede de las actividades infantiles, con juegos y el carrusel de madera, además de talleres creativos.

Por otro lado, el 15 de septiembre se celebrará en el Campo el Día del Real Oviedo, y el 18 el Día de la Seguridad Ciudadana. El 20 tendrán lugar los fuegos artificiales a las 22.00 horas en el barrio de Montecerrao y el 21 se celebrará el tradicional reparto del bollo.

Para la celebración de estas fiestas, la Concejalía de Festejos ha contado con un presupuesto de 1.274.000 euros, importe similar al del año pasado.