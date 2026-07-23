Sánchez espera que las enmiendas del PP a la ley del Sepepa sean "constructivas"

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez. - EUROPA PRESS

OVIEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha expresado su confianza en que la batería de enmiendas anunciada por el PP a la reforma de la ley del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) sea "constructiva" y permita alcanzar el "mayor de los consensos" parlamentarios.

En declaraciones ante las críticas vertidas por el diputado autonómico del PP Andrés Ruiz, el consejero ha aclarado que el texto que inicia su trámite parlamentario no se trata de una ley de empleo en sí, sino de una reforma orientada a "actualizar la estructura y la gobernanza" de un servicio de 20 años de antigüedad para adaptarlo a la normativa estatal.

En este sentido, el titular de Empleo ha destacado que los ayuntamientos van a tener un "papel muy importante". Según ha explicado, la pretensión del Ejecutivo regional pasa por articular un foro territorial para planificar la financiación e incrementar la colaboración en los planes y talleres de empleo local, dado que el objetivo final es que los recursos "lleguen a todo el territorio".

MERCADO LABORAL Y DATOS DEL PARO

Por otro lado, Sánchez se ha referido a las valoraciones del PP respecto a la evolución del mercado laboral en la región asegurando que es "bastante incomprensible" que no se compartan las "buenas noticias que están acompañando al mercado laboral en Asturias".

El consejero ha recordado que el Principado ha superado la cifra de los 400.000 afiliados y mantiene el número de desempleados por debajo de los 50.000.

Además, ha asegurado que esta dinámica puede prolongarse durante varios meses, alcanzando cotas de ocupación similares a las registradas en el año 2008. En referencia a la coyuntura económica, ha sostenido que la estructura asturiana actual es "muy diferente" a la de aquel periodo, que estaba supeditada a la construcción.

Según ha remarcado, el escenario actual viene impulsado por el "auge del turismo" y por la interconexión entre la "industria pesada y los servicios avanzados". Finalmente, el consejero ha juzgado "casi patético" que el PP utilice el concepto de paro efectivo comparando indicadores que "estadísticamente no pueden ser mezclados".

Al respecto, ha situado como referencia homogénea para la comparación entre comunidades autónomas la Encuesta de Población Activa (EPA), la cual sitúa la tasa de desempleo en Asturias en el 9%, casi dos puntos por debajo de la media nacional.