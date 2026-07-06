Sánchez pide que "cese el ruido" sobre la venta del taller de Barros y dice que la inversión gallega es independiente

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha pedido este lunes que "cese el ruido" en torno al proyecto planteado por la empresa tecnológica Indra para la adquisición del taller de Barros --propiedad de Duro Felguera--, y ha asegurado que la inversión prevista por la compañía en Galicia es independiente a los planes de Indra para Asturias.

En unas declaraciones a los medios, Borja Sánchez ha explicado que esta misma mañana ha hablado con representantes de la compañía y ha asegurado que "los planes siguen adelante", remarcando que la mayor garantía de ello es que se sigue tramitando la inversión como proyecto de interés estratégico.

Ante una negociación que se prevé "larga y compleja", el titular de Industria ha pedido tranquilidad a los portavoces de la oposición y a otros agentes que opinan sobre el proceso, reclamando que "cese el ruido" porque "no es bueno" para este tipo de procesos en los que lo que se necesita es "trabajar con tranquilidad" para asegurar la inversión.

Sánchez ha remarcado que el Gobierno asturiano es "plenamente consciente" de la importancia que tiene un proyecto de las características del que está planteando Indra en el taller de Barros. "Es un proyecto políticamente irrenunciable", ha manifestado, asegurando que la negociación comenzó hace "algún mes" y todavía queda.

Preguntado por la posibilidad sugerida por el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, de expropiar el taller de Barros a Duro Felguera, el consejero ha evitado valorar opiniones de otros partidos, pero ha recalcado su compromiso personal de hacer "todo lo que esté en su mano y sea legal" para que la fábrica se materialice. Por ahora, ha dicho, Duro Felguera e Indra están negociando.

"LO QUE ESTABA PLANTEADO PARA EL TALLER DE BARROS, SIGUE PLANTEADO EN EL TALLER DE BARROS"

El titular de Industria ha querido dejar claro que la inversión prevista para el taller de Barros en La Felguera sigue planteada como al inicio, lo cual no impide que Indra continúe desplegando su estrategia de crecimiento en otros territorios en un contexto en el que "España está afrontando una estrategia de inversiones muy ambiciosa en el ámbito de la industria de la defensa y de la seguridad".

"Indra tiene una planificación para todo el territorio de España, por tanto, sus planes en otras comunidades autónomas ya eran conocidos y en ningún caso compiten con lo que tenemos en Asturias", ha zanjado, pidiendo nuevamente que se deje de "hacer ruido con ciertas opiniones".

"Aquí en lo que estamos es en que los proyectos que están planteados por Asturias los gestionemos de la mano de este proyecto de interés estratégico regional y que se hagan realidad", ha asegurado Sánchez.