Sánchez Ramos (IU) carga contra la concejala Belén Fernández Acevedo (PP)

Publicado 10/06/2019 14:10:05 CET

OVIEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura en funciones, Roberto Sánchez Ramos, ha asegurado, este lunes, que la programación de San Mateo "se hace pensando en la gente y no en el programador". Con esto ha indicado que "la programación se hace en función de los públicos y no en función de quién está detrás" y ha celebrado que se haya invertido "una perversión histórica, contratar en función de quien sea el contratante".

Ramos ha respondido de este modo a las declaraciones de la concejala del PP, Belén Fernández Acevedo, en las que decía que "deja todo atado por si los que vienen dejan fuera a sus amigos".

"Los festejos en Oviedo siempre han sido un problema porque en los últimos 24 años, tanto los festejos como determinadas operaciones económicas se daban siempre a determinadas personas", ha apuntado el edil de IU. En este sentido, ha asegurado que "no hay un solo monopolio ni oligopolio en todo lo que en estos cuatro años se ha concedido".

Ramos ha asegurado que todas las batallas de carácter político se plantean siempre en las fiestas de San Mateo porque ha habido "una fracción del PP en Oviedo, un cártel, que durante 24 años pensó que este gobierno iba a hacer lo mismo". El edil de IU ha apuntado que "en el resto de las actividades musicales nadie pone ningún problema, ni existe ni una sola discusión en el Ayuntamiento".

"Ese cártel, por lo que he visto, no va ni en la candidatura del PP y me siento orgulloso de romper dicho cártel y de darle cancha a la inmensa mayoría de la gente", ha continuado explicando a los medios. En concreto se ha referido a referido a la concejala el PP como "la vocera de ese cártel" mientras que él mismo ha sido "el vocero de lo que fue San Mateo en los últimos años".

En cuanto a los chiringuitos, Ramos ha recordado que fue el actual gobierno el que los sacó a concurso público. "Anteriormente no había concurso público, se adjudicaba a una asociación gremial un espacio público que repartía entre los que ellos consideraban oportuno los chiringuitos", ha apuntado.

Para finalizar ha destacado que "ahora todo el mundo es igual ante la ley y todo el mundo presenta sus propuestas tras romper esa perversión administrativa y política".