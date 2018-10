Sánchez-Stewart ve inexplicable que la Administración no detecte casos como el de las presuntas comisiones de Defex

Publicado 25/10/2018 17:29:25 CET

El presidente de la Comisión Especial de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía, Nielson Sánchez-Stewart ha considerado este jueves inexplicable que la Administración no tenga instrumentos para detectar casos como el de las presuntas comisiones de la empresa pública española Defex.

Sánchez-Stewart, en declaraciones a Europa Press antes de impartir una conferencia en el Colegio de Abogados de Oviedo, se ha referido a las informaciones según las cuales la Audiencia Nacional está investigando presuntas comisiones en Egipto en 2010 por valor de 2010.

Este experto en blanqueo de capitales ha recordado que Defex es una empresa con mayoría de accionariado estatal, por lo que considera que ha habido una "falta de control absoluta". Según Sánchez-Stewart la Administración se dedica más a "perseguir" y "controlar" al particular o pequeño empresario antes de ocuparse de casos mucho más importantes. "Para mí es un misterio por qué ocurre", ha señalado.

Doctor en Derecho por la Universidad de Málaga, Sánchez-Stewart también se ha referido a otras cuestiones de actualidad que considera anómalas. En este punto se ha referido al archivo, también por parte de la Audiencia Nacional, de la acusación que pesaba sobre el por blanqueo y delito fiscal.

"Lo tuvieron dos meses en la cárcel y él ha tenido que probar su inocencia, tuvo que acreditar él que el dinero tenía un origen lícito, lo que supone que la inversión de la carga de la prueba", ha explicado.

Sánchez-Stewart también considera que debería regularse y vigilar más todo lo que tiene que ver con el fútbol profesional, un sector que no está incluido aún en el blanqueo de capitales, pero que es "muy opaco" y que en muchas ocasiones "o no tributa o no lo hace de la manera correspondiente". No obstante, advierte el jurista resistencia a perseguir estos delitos. "Hay futbolistas y personas muy conocidas con problemas fiscales gordos, pero se van resolviendo así, porque a ver quién mete en la carcel a determinados señores...", ha considerado.

La conferencia que ha impartido en Oviedo Sánchez-Stewart se enmarca en las II Jornadas sobre Dentología en el Colegio de Abogados. Los abogados están obligados a informar al el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales en el momento en el que sospeche de que hay un delito por parte de sus clientes.

EL GRAN DILEMA

Preguntado sobre cómo hacer compatible esa información con la obligación de los abogados de no actuar contra su represento, Sánchez-Stewart ha dicho que ese es el "gran dilema" que se plantea en muchos foros.

La solución, según este experto, pasa por tener claras las funciones de los abogados. En lo que respecta a la defensa y el consejo o asesoramiento, los profesionales no están obligados a actuar en materia de prevención. Sí lo están, sin embargo, si participan en cualquier operación de gestión. Esta cuestión, ha añadido ante los numerosos asistentes a su conferencia, no es una cuestión ética, sino jurídica.